Honduras

“Una amenaza”: Concacaf confirma la noticia que pone a Olimpia por encima de Alajuelense tras la Copa Centroamericana

Olimpia se quedó en la fase de semifinales y una de sus figuras fue premiada a pesar de no conseguir la Copa Centroamericana.

juan cruz russo

Juan Cruz Russo

Alajuelense no se llevó todo a casa en la Copa Centroamericana.
Alajuelense se proclamó tricampeón de la Copa Centroamericana 2025 tras vencer en los penales a Xelajú. Los Manudos han hecho historia y toda Concacaf está rendida ante su dinastía.

La Liga ha escrito su nombre a costillas de muchos equipos de la zona, entre ellos a Olimpia, que en esta edición los eliminó en los penales.

A pesar de eso, en León de Honduras ha superado al equipo del Machillo Ramírez en un departamento, así lo confirmó Concacaf en su página oficial.

Concacaf pone a Olimpia por encima de Alajuelense

Jorge Renán Benguché se llevó el premio al mejor goleador del torneo. Noticia que retumba más en Costa Rica porque sus equipo, incluido el mismo Alajuelense, han estado interesados en el goleador. Sarprissa también lo tiene en el radar.

“Jorge Benguché finalizó el torneo con el Premio al Máximo Goleador, presentado por Aramco, por sus ocho goles con el CD Olimpia. El delantero hondureño fue una amenaza durante todo el torneo, anotando cuatro de sus goles en la Ronda Eliminatoria”, escribió Concacaf en su página web oficial.

Esto sube más el status de Benguché que tiene contrato con Olimpia, pero que siempre es buscado por su capacidad goleadora.

Benguché se refirió al premio: “Es un poco complicado porque me hubiese gustado que hubiese sido diferente. Se dieron varios goles, contento en ese sentido, pero queríamos la Copa”.

Bayron Mora, arquero Alajuelense ganó el MVP del torneo con solo dos partidos disputados en la gran final.

Creichel Pérez, también de La Liga obtuvo el galardón como el futbolista joven más destacado. El mejor porero fue Darío Silva de Xelajú.

