Mejor imposible: se confirma la gran ventaja que tendrá Honduras y que pone en alerta al Fantasma Figueroa

La Selección Nacional de Honduras se prepara para su segundo encuentro eliminatorio tras el empate ante Haití el pasado viernes.

Como consecuencia de la igualdad en el debut, la Bicolor ahora está obligada a sumar los tres puntos en casa si quiere consolidarse en la búsqueda del boleto mundialista.

Es así como la H ha recibido una de las mejores noticias en la previa a enfrentar a su siguiente rival: Nicaragua.

¿Cuál es la buena noticia que recibió Honduras?

La buena nueva para la Bicolor es que Nicaragua cuenta con una baja sensible para el encuentro del próximo martes.

Los ´Nicas´, dirigidos por el chileno Marco Antonio Figueroa, no contarán con uno de sus mejores futbolistas.

Y es que la ´Azul y Blanco´ como consecuencia del partido ante Costa Rica perderá a su figura, Jason Coronel.

Coronel salió expulsado en el encuentro ante el combinado costarricense tras una dura entrada por lo que no podrá participar ante Honduras.

Es así como Reinaldo Rueda verá como su rival llegará disminuido para el crucial encuentro en el Estadio Nacional.

Además de esa ventaja para los catrachos, el historial también favorece por amplio margen a los de Rueda Rivera.

¿Cómo está el historial entre Honduras y Nicaragua?

Honduras y Nicaragua han jugado un total de 19 veces con saldo muy favorable a la cinco estrellas.

La H ha ganado en 16 oportunidades, mientras que Nicaragua acumula dos empates y solo un triunfo.

En juegos Eliminatorios como el de este martes se han visto las caras en dos oportunidades: ambas victorias para la Bicolor en el 2000 (3-0 y 1-0.)

Finalmente, el combinado hondureño anotó 66 goles mientras que el cuadro nicaragüense lo hizo en 14 oportunidades.