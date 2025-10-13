Honduras vs. Haití: esto dice el reglamento de Concacaf si el partido es obligado a pararse por lluvia

Honduras está en su temporada de invierno y esto puede afectar de manera directa el duelo de la Bicolor ante Haití por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

La probabilidad de lluvia, según el estado del clima, es de un 80%, por lo que el puede llegar hasta pararse porque el país vive en una alerta roja, informan desde de COPECO.

¿Qué dice el reglamento de Concacaf ante una situación de estas?

EL PRIMER CASO: la decisión de suspender o abandonar el partido correspondería al árbitro, basándose en las condiciones del terreno, seguridad, visibilidad, integridad del juego, etc.

EL SEGUNDO CASO: Si el partido es abandonado (no puede continuar), las reglas de la competencia (el reglamento de Concacaf) deberían establecer si:

*El partido se reanuda al día siguiente desde el punto en que fue detenido, con las mismas condiciones y jugadores.

*O alguna otra solución que el comité organizador determine (por ejemplo, fijar otra fecha para completarlo).

Desde antes del juego, la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) anunció una alerta roja que invade al país, por lo que Tegucigalpa es una de las zonas más afectadas por el clima de invierno.

Concacaf tendrá que estar pendiente al juego en Honduras, también Costa Rica y Nicaragua que juegan este mismo lunes, pero a las 8:00 de la noche.

El partido entre catrachos y caribeños está programado para las 6:00 de la tarde hora de Centroamérica y se va a disputar en el estadio Nacional Chelato Uclés.