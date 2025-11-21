“Ya no está en Guatemala”: se confirma la noticia sobre Luis Fernando Tena que sacude a todos mientras Costa Rica pelea por contratarlo

Luis Fernando Tena está en el ojo de la tormenta. Si bien los rumores indican que su renovación con Guatemala está al caer, poco se sabe del vínculo que lo unirá a los chapines desde ahora. Nuevos ofrecimientos aparecieron para él.

La Bicolor quedó tercera en el Grupo A de las Eliminatorias al Mundial 2026, por lo que no obtuvo ningún premio. El líder Panamá clasificó a esta competencia, así como el escolta Surinam irá al repechaje. En tanto, El Salvador cerró el cuarteto.

El puesto de Tena estaba en duda. Ofertas de Honduras y Costa Rica pusieron al avión entre en turbulencias, pero las conversaciones constantes con la Fedefut se encargaron de acercarlo a destino. Ahora se conoció parte del nuevo arreglo.

Luis Fernando Tena ya no está en Guatemala: la noticia que ilusiona a Costa Rica

Según informó Maxi Gregory Sports, Luis Fernando Tena aún no puso su firma sobre la renovación. Si bien todo está encaminado, recién en enero del 2026 se sabría si continuará o no en el cargo. Su contrato termina a fines de noviembre.

El nuevo vínculo tendría un salario bastante más bajo del que se le paga ahora, por lo que Tena se tomará hasta inicios del año próximo para responderle a la FFG acerca de su continuidad. El entrenador quiere conversarlo con su familia, por lo que “ya no está en Guatemala”, como informó el medio. Viajó a México.

Por parte de la Federación de Fútbol de Guatemala, se supo que esta sería la última oferta que le realizaría al director técnico mexicano. No está planeado elevarle la nómina, ni tampoco respetarle lo que ganaba hasta este mismo mes.

Números de Tena como director técnico de la Selección de Guatemala

Luis Fernando Tena arribó a Guatemala el 5 de noviembre del 2021, fecha desde la que dirigió un total de 59 partidos. Logró una media de puntos de 1,49. Como máximo grito, se hizo con la medalla de bronce de la Copa Oro 2025.