Lo padecen Honduras y Costa Rica: FIFA prepara el anuncio que favorece a Haití mientras se define la clasificación al Mundial 2026

La recta final de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 está dejando uno de los espectáculos más intensos y cambiantes de la clasificación mundialista.

El jueves, el Grupo C vivió una jornada de sorpresas: Haití, ubicada en el puesto 88 del ranking FIFA, dio el golpe derrotando a Costa Rica (45°), mientras que Honduras (64°) cayó inesperadamente ante Nicaragua (133°), prendiendo fuego la definición por el boleto directo y los cupos al repechaje intercontinental.

Estos resultados, además de alterar la tabla del grupo de una manera completamente impensada, también modificarán de forma significativa la próxima actualización del ranking FIFA, que influye directamente en los bombos del sorteo mundialista y, en el caso de los clasificados al repechaje, en el camino que deberán recorrer para intentar asegurar su presencia en Norteamérica 2026.

Haití y Nicaragua, las grandes sorpresas del próximo ranking

El medio especializado Cambio de Juego proyectó cómo se verá afectado el ranking FIFA tras los resultados de la penúltima fecha, revelando que Haití y Nicaragua están entre los combinados que más ascenderán en la clasificación global.

Haití escalará posiciones en el ranking FIFA (Cambio de Juego).

El triunfo haitiano sobre la Tricolor representaría un incremento de 17,39 puntos, suficiente para escalar hasta el puesto 84, superando a selecciones como Kosovo, Nueva Zelanda, Siria y Zambia. Por su parte, Nicaragua, que se impuso 2-0 sobre Honduras en Managua, sumaría 18,81 puntos, lo que la impulsaría hasta el puesto 129, por encima de Zimbabwe, Estonia, Ruanda y Guinea-Bisáu.

Un mazazo para Honduras y Costa Rica

La otra cara de la moneda es brutal para las dos potencias centroamericanas. Costa Rica perdería los mismos 17 puntos que Haití sumó, lo que hoy por hoy la empujaría al puesto 48, siendo superada por Grecia, Rumanía y Eslovaquia. Honduras sufriría un golpe similar al caer 18 puntos, descendiendo también tres casillas y quedando por debajo de Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Macedonia.

Honduras estaría perdiendo tres puestos en el ranking FIFA (Cambio de Juego).

Costa Rica también cae (Cambio de Juego).

Ambos equipos, sin importar lo que ocurra en la última fecha, tendrán una caída inevitable en el ranking FIFA, que podría complicar aún más su futuro si alguno termina teniendo que ir al repechaje intercontinental (algo que parece improbable).