Haití sorprende y deja un mensaje que no gustará a Olimpia mientras se juega el boleto al Mundial contra Honduras

La selección de Haití se juega gran parte de sus chances de estar en la Copa del Mundo 2026 este lunes ante Honduras. Lo hace en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Los caribeños llegan con la ilusión de dar un batacazo y dejar al borde del abismo a Reinaldo Rueda. Pocos jugadores dieron declaraciones, pero los que lo hicieron sorprendieron a Olimpia.

¿Qué dijeron desde Haití que no gustará a Olimpia?

El defensor Garven Metusala, una pieza clave en el esquema de Haití ha sorprendido a la hora de ser preguntado al elegir entre Olimpia y Motagua.

Olimpia es más reconocido que Motagua a nivel internacional, pero Metusala ha dejado impactada a una afición con sus palabras.

A la hora de elegir el mejor dijo: “Sé que tienen grandes equipos de fútbol, buenos equipos como Motagua y Olimpia. ¿Cuál es mejor? Creo que el Motagua, es mejor”.

Metusala que juega para el Colorado Springs Switchbacks de la USL Championship, aseguró que Romell Quioto es muy peligroso y recordó su etapa en el Montreal.

“Hay uno que jugó para el Montreal, no sé si está, pero estaba loco en el Montreal y lo recuerdo. Es Romell Quioto”, comentó en Deportes TVC.

Hay que recordar que Garven enfrentó a Motagua con la camisa del Forge FC DE Canadá en la Liga Concacaf. Fue en 2021 donde los azules clasificaron de ronda.

Este es uno de los pocos jugadores de Haití que sabe lo que es jugar en Honduras. El partido está programado para las 6:00 de la tarde hora de Centroaméricay se va a disputar en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Garven Metusala considera que Motagua es mejor que Olimpia.