La salida no es gratis: esto le pagará la Fedefútbol al Piojo Herrera por terminar antes su contrato con Costa Rica

La salida de Miguel Herrera de la Selección Nacional, oficializada este jueves tras el fracaso rumbo al Mundial 2026, dejó abiertas varias preguntas sobre los términos de su desvinculación. Y este viernes, el presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, aclaró parte del panorama: la renuncia del técnico mexicano no fue gratuita y requirió un acuerdo económico.

El jerarca evitó dar cifras exactas, pero sí confirmó que hubo una negociación formal para cerrar el vínculo antes de tiempo: “No puedo detallar sobre el contrato, pero todos tienen un inicio y un final, y con Miguel tuvimos que negociar un finiquito como con cualquier contrato”.

Aseguró además que, pese a la situación, la operación no resultó perjudicial para la Federación: “El finiquito que se tuvo con Miguel Herrera fue muy favorable para la Federación”, subrayó Osael Maroto en conferencia de prensa.

¿Cuánto tuvo que pagarle la Federación a Miguel Herrera?

Sin embargo, este medio pudo conocer que el acuerdo incluye un último pago al entrenador: Miguel Herrera recibiría el salario correspondiente al mes de diciembre, lo que equivale a 25 mil dólares, cifra mensual pactada cuando asumió el cargo.

Un monto bastante menor a los casi 500 mil que tuvo que pagar de la cláusula de salida de Luis Fernando Suárez. Maroto destacó que no fue para nada difícil llegar a un acuerdo con el mexicano.

Con esa compensación, la Fedefútbol cierra oficialmente el ciclo del Piojo, que terminó con apenas siete puntos de 18 posibles y la eliminación más dolorosa del fútbol costarricense en más de tres décadas. Ahora, el organismo se enfoca en definir el nuevo proyecto deportivo mientras analiza las prioridades y limitaciones presupuestarias que dejó este finiquito.