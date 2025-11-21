“Una gran decepción”: David Faitelson fulmina a Keylor Navas tras la dolorosa eliminación de Pumas en la Liga MX

Keylor Navas está atravesando, sin exagerar, la peor semana de su carrera profesional. El martes, el histórico guardameta de 38 años quedó marcado por el papelón de la Selección de Costa Rica: el 0-0 ante Honduras en San José terminó sepultando cualquier opción de clasificar al Mundial 2026, un golpe durísimo para el ícono más grande del fútbol tico.

Menos de 76 horas después, y pese a las recomendaciones de FIFA sobre la carga física tras fechas internacionales, Keylor volvió al arco para disputar el Play-In de la Liga MX con los Pumas de la UNAM… y volvió a sufrir.

ver también Mientras en Costa Rica decidía marcharse rápido del estadio, así reaccionó Keylor Navas tras ser eliminado con Pumas

Keylor Navas eliminado en México

La visita a Pachuca terminó siendo otra noche para el olvido. El ex Real Madrid encajó tres goles en el Estadio Hidalgo, y los Tuzos se impusieron 3-1 para avanzar a la siguiente fase, dejando eliminado al conjunto auriazul.

Pachuca despachó a los universitarios (X).

Así, Pumas cerró su año como el único “grande” de México que no estará en cuartos de final, un desenlace que se ajusta a un torneo irregular en el que los universitarios apenas se colaron al play-in gracias a dos victorias en el cierre del Apertura.

David Faitelson no perdona

Uno de los primeros en levantar la voz tras el mazazo fue el periodista David Faitelson, quien no dudó en utilizar sus redes sociales para sentenciar la temporada de los auriazules.

Publicidad

Publicidad

“Pumas es una gran decepción…”, escribió el comunicador en su cuenta de X. Durante el encuentro, también había afirmado que el equipo de Efraín Juárez confirmó ser “un desastre”, y que cayó ante Pachuca porque “no tiene con qué“.

Tweet placeholder

Publicidad

Pero Faitelson no se quedó ahí. Cuando comentó el segundo gol del Pachuca, obra del brasileño Kenedy, el periodista responsabilizó directamente al arquero tico: “Colabora Keylor Navas…”.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

ver también Mientras en Costa Rica decidía marcharse rápido del estadio, así reaccionó Keylor Navas tras ser eliminado con Pumas

Así, con dos golpes devastadores en menos de cuatro días, Keylor Navas ha cerrado su calendario del 2025 de la peor manera posible. Ahora tendrá un largo periodo para reflexionar, recuperarse mentalmente y prepararse para un 2026 que promete ser intenso: Pumas buscará cortar una sequía de títulos que ya desespera a su afición, y el portero costarricense tendrá la misión de demostrar que aún le queda cuerda para competir en la élite.