Costa Rica vs. Nicaragua: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Las Eliminatorias de la Concacafno dan tregua. Este lunes, iniciará la segunda vuelta de esta fase de grupos, en la cual el partido de la Selección de Costa Rica contra Nicaragua del Grupo C es uno de los que llama la atención, tomando en cuenta la necesidad que tienen ambos de sumar puntos.

Ambos están siendo de los peores equipos en lo que va de la fase final al Mundial 2026: no han podido ganar en las primeras tres jornadas y estos resultados los tienen en los últimos lugares del grupo, aunque en el caso de los nicaragüenses apenas tienen un punto, contra tres de La Sele.

¿Cuándo juega la Selección de Costa Rica vs. Nicaragua por las Eliminatorias al Mundial 2026?

Costa Rica recibirá a Nicaragua, este lunes 13 de octubre, a las 20:00 horas de Centroamérica (21:00 horas de Panamá y 22:00 ET de Estados Unidos) en el Estadio Nacional de San José.

¿Dónde ver EN VIVO a Costa Rica vs. Nicaragua por Eliminatorias al Mundial 2026?

En Costa Rica, el encuentro será transmitido por Repretel Canal 6 y Teletica Canal 7. Mientras tanto, NicaSports (Tigo canal 558, IBW canal 7 y Casavisión canal 73) lo pasará en Nicaragua.

¿Cómo ver Costa Rica vs. Nicaragua desde USA?

Para ver en Estados Unidos el partido Costa Rica – Nicaragua deberá suscribirse al servicio de streaming Fubo. Otras alternativas de transmisión son Telemundo Deportes, Universo, CBS Sports, Paramount+ o Amazon Prime Video.

¿Cómo llega Costa Rica?

El equipo de Miguel “Piojo” Herrera llega al compromiso luego de igualar 0-0 en un partido insípido contra Honduras, siendo la tercera igualdad en esta fase tomando en cuenta el 3-3 ante Haití y el 1-1 de visita versus Nicaragua, por lo que este lunes está obligado a ganar para subir posiciones.

¿Cómo llega Nicaragua?

El panorama de los dirigidos por Marco “Fantasma” Figueroa es complicado tras ser goleado 3-0 por Haití, que lo deja en el último lugar de la tabla. Su otra derrota fue versus Honduras, un duro 2-0, y el único punto que tiene fue en casa contra los costarricenses.