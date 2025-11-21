Pablo Arboine no está solo: 5 jugadores de Saprissa que tuvieron problemas con la ley

Pablo Arboine volvió a ser noticia por un caso que lo persigue desde 2020. Aquel año, el defensor que hoy defiende el uniforme del Deportivo Saprissa protagonizó un grave accidente de tránsito en Guápiles, donde un motociclista terminó con la amputación de una pierna.

Arboine fue procesado por lesiones culposas, y luego de cinco años la causa concluyó con una condena de tres meses de prisión (pena que se sustituye por medidas alternas), además de una indemnización económica para la víctima.

Lo que sigue es un listado breve de cinco futbolistas con paso por el conjunto morado que, al igual que el zaguero de 27 años, enfrentaron procesos, investigaciones o conflictos con la justicia.

🟣Rayner Robinson

Ex delantero que jugó en el Monstruo, pero también en Herediano, Puntarenas, San Carlos y otros clubes del país. En 2020, el Tribunal Penal de Santa Cruz lo condenó a 8 años de prisión por tráfico de drogas, como parte de una organización que vendía marihuana y cocaína en zonas turísticas de Guanacaste. La banda había sido desarticulada en allanamientos de abril de 2018 y, según la sentencia, operaba al menos desde 2017. A pesar de la sentencia, al día de hoy Robinson se encuentra en libertad.

Rayner Robinson jugó en Saprissa a principios de los años 2000 (Sensación Deportiva).

🟣John Jairo Ruiz

En junio de 2018, el extremo fue detenido en Heredia por el presunto delito de violencia doméstica contra su esposa. Pasó la noche en celdas y se le impusieron medidas cautelares. Actualmente milita en Guadalupe FC.

John Jairo Ruiz fue detenido por presunta violencia doméstica (Saprissa).

🟣Kervin Lacey

Su conflicto fue por el impago de una pensión alimentaria. En 2008 se viralizó la historia de que habría escapado de una detención metiéndose en un saco de balones cuando jugaba con Carmelita. Años después, él mismo explicó que sí lo estaban buscando por pensiones y que la Fuerza Pública llegó al camerino, pero que en realidad salió por una ventana hacia otro vestidor para evitar el morbo, y posteriormente arregló la situación por teléfono.

El mito que rodea a Kervin Lacey no es del todo cierto (La Nación).

🟣Rolando Fonseca

No tuvo condena, pero sí una investigación judicial por presunto lavado de dinero y vínculos con el empresario colombiano Gabriel Morales Fallón, relacionada con el famoso caso del avión privado utilizado por la expresidenta Laura Chinchilla. Su casa fue allanada y se revisaron sociedades a su nombre. Finalmente, el Ministerio Público archivó la causa por falta de prueba para acusarlo.

Rolando Fonseca estuvo en problemas con la ley (Luis Enrique Bolaños).

🟣David Guzmán

En 2016, el volante morado fue detenido tras un altercado con un aficionado durante un partido informal en Tres Ríos. Hubo denuncia por agresión y el caso pasó a manos de las autoridades como un asunto de lesiones.

