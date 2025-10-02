Honduras recibe la noticia que pone de rodillas a toda Centroamérica: Olimpia le pega en el orgullo a Saprissa

Se cerraron los cuartos de final de la Copa Centroamericana y Olimpia fue el último en sellar su pase a las semifinales tras vencer a Cartaginés.

El León ahora se enfrentará a Alajuelense, un serie que va ser electrizante. Los de Eduardo Espinel no solo clasificaron a las semis, si no que dieron una noticia que hace a Honduras poner de rodillas a toda Centroamérica.

¿Por qué Honduras es más que todos en esta Copa Centroamericana?

Todo se debe a que Honduras es el país que más equipo ha metido hasta las semfinales con dos: Olimpia y Real España. Ambos ya tiene boleto también para la Champions Cup de Concacaf.

De los tres que estaban solo Motagua no pudo pasar su llave ante Alajuelense y tendrá que jugar su pase a la Champions Cup ante Cartaginés, por lo que pueden estar tres equipos catrachos en la máxima competición de Concacaf.

Volviendo al momento de los clubes hondureños, Olimpia y Real España se pueden medir en una hipotética final si pasan sus eliminatorias.

A Olimpia le toca contra el actual bicampeón de la Copa Centroamericana, Liga Deportiva Alajuelense, mientras que Real España va contra el Xelajú de Guatemala.

Para tomar caso de lo importante de lo que ha conseguido Honduras, Olimpia ha recuperado el protagonismo que había dejado, ya que en las pasadas ediciones le tocó quedarse en fase de grupos. A Saprissa, por ejemplo, le pasó esta situación que al León y le tocará ver los torneos de Concacaf por TV. Un duro golpe para los Morados.

Así quedaron las semifinales de la Copa Centroamericana