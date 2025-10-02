Olimpia da otro duro golpe a Motagua y recibe gratificante noticia de Concacaf en la Copa Centroamericana

Aquí está un serio candidato a ganar la Copa Centroamericana. Olimpia, como era de esperarse pasó su llave contra Cartaginés y está en las semifinales del torneo.

El León que venía de dos participaciones pasadas quedando en fase de grupos, está a cuatro partidos de ganar una competición que su afición le exige año a año.

No solo la Copa Centroamericana ha visto el resurgir del León, ya que también regresan a la Champions Cup de Concacaf. Una competición que no juega desde 2022 cuando fue eliminado por el Atlas de México.

Concacaf también ha premiado a los dirigidos por Eduardo Espinel y aquí te contamos cuántos es el dinero que ha asegurado por clasificar.

¿Cuántos dólares ganó Olimpia por clasificar a semifinales de la Copa Centroamericana tras echar a Cartaginés?

El Viejo León ha ganado 80 mil dólares por avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana dejando en el camino a los brumoso.

Este premio nutre más a uno de los equipos más grandes de Centroamérica. Ahora su tarea será buscar la final, pero antes se tienen que enfrentar a la Liga Deportiva Alajuelense que dejó en el camino a Motagua y privó a Honduras de tener un nuevo Clásico en Concacaf.

Cartaginés por su parte tiene que enfrentar a Motagua en el Play In y jugarse la última oportunidad de clasificar a la Champions Cup.

Los premios de la Copa Centroamericana por ronda

$160,000 por club en fase de grupos.

$80,000 por clasificar a cuartos de final.

$80,000 por alcanzar semifinales.

$80,000 para cada finalista.

$200,000 para el campeón.