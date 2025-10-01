Motagua impactado con el mensaje desde Costa Rica que le golpea el orgullo y celebra Olimpia en plena Copa Centroamericana

Motagua recibió un duro golpe en la Copa Centroamericana luego de ser eliminado en su propia casa en los cuartos de final por Liga Deportiva Alajuelense, el bicampeón del certamen.

Los Azules perdieron la posibilidad de ganar 80,000 dólares por avanzar de ronda y también han puesto en juego su clasificación a la Champions Cup de Concacaf. Eso sí. se tienen que jugar el boleto ante Olimpia o Cartaginés en el Play In.

ver también Motagua recibe duro castigo: confirmada la cantidad de dinero que perdió tras ser eliminado por Alajuelense

Hablando de Olimpia, Motagua nunca esperó un mensaje que le llegó desde Costa Rica y es que desde suelo tico le han pegado en el orgullo al equipo de Javier López.

Publicidad

Publicidad

¿Qué mensaje le enviaron a Motagua desde Costa Rica?

Pues resulta que después de la eliminación, desde TD Más le han dicho al Azul Profundo algo que les duele mucho en el orgullo y más cuando tenía prácticamente en la lona al bicampeón de la Copa Centroamericana, Alajuelense.

Publicidad

“El único grande de Honduras se llama Olimpia”, fue lo que escribieron tras que Motagua quedara fuera del torneo de Concacaf.

Publicidad

Ahora el Ciclón debe esperar su rival para el Play In y buscar la clasificación a la Champions Cup, de no hacerlo el mes de octubre será una pesadilla para los dirigidos por Javier López. La llave se la jugará contra el perdedor de Olimpia contra Cartaginés.

Publicidad

ver también ¿Castigo o revancha? Concacaf confirma lo que pasará con Motagua tras ser eliminado por Alajuelense

El Viejo León tiene ventaja de 2-1 y busca la clasificación a semifinales para enfrentarse a La Liga de Machillo Ramírez. Ese cotejo es el jueves a las 8:00 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.