“El mejor”: Michaell Chirinos dijo algo que no gustará en Costa Rica; a Saprissa y Alajuelense también se los dejó claro

Michaell Chirinos es uno de los grandes jugadores que tiene Olimpia, conoce el fútbol tico por su pasado en Saprissa. Esto dijo.

Por Juan Cruz Russo

Michaell Chirinos le deja claro todo a Costa Rica y sus equipos.
Michaell Chirinos le deja claro todo a Costa Rica y sus equipos.

Olimpia se prepara para una verdadera fiesta este jueves en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

El León quiere concretar su pase a las semifinales de la Copa Centroamericana y no desaprovechar su ventaja de 2-1 ante Cartaginés.

Olimpia ya ha visto dos claros de ejemplos de remontadas, la que hizo Alajuelense y Real España para estar entre los cuatro mejores, por lo que no quiere pasar un amargo momento como Motagua y Plaza Amador.

Michaell Chirinos estuvo en conferencia de prensa previo al duelo contra Cartaginés y dejó un mensaje que no caerá muy bien en Costa Rica.

¿Qué dijo Michaell Chirinos que en Costa Rica no estarán de acuerdo?

A Chirinos le preguntaron que significa el partido contra Cartaginés, pensando en la rivalidad entre Honduras y Costa Rica que se van a enfrentar en las Eliminatorias.

“Siempre hay rivalidad en el fútbol, en países en clubes, en lo que es boxeo, etcétera. Creo que para nosotros la obligación es ir a ganar, no miramos de que país es, en este caso que es Cartaginés, tenemos que hacer un excelente partido. Ya depende de lo que hagamos dentro del campo, ustedes lo tomarán en cuenta, nuestra obligación es ganar respetando al rival y poner en alto a Olimpia. Somos el mejor equipo de Centroamérica”.

A pesar de su pasado en Saprissay su rivalidad con Alajuelense, Chirinos le deja claro que el más grande la región es el Olimpia, algo que en Costa Rica seguramente no estarán de acuerdo.

