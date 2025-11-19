Honduras recibe el nombre de su próximo entrenador tras el papelón de no ir al Mundial 2026: “Dios te oiga”

Honduras se quedó sin entrenador luego de que Reinaldo Rueda terminó su vínculo con la Bicolor tras el empate 0-0 ante Costa Rica por las Eliminatorias de Concacaf.

Rueda no pudo cumplir el objetivo de meter a la H al Mundial 2026 y la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) debe buscar nuevo técnico para los años que vienen.

En la previa ha sonado Luis Fernando Tena, pero desde Argentina ha llegado una información de alguien que gusta mucho a la afición y que puede convertirse en el nuevo DT.

¿Qué nombre es el que se postula para dirigir a Honduras?

Tras el fracaso de Honduras camino al Mundial 2026, un día después de la eliminación Pedro Troglio habló de la posibilidad. Fue durante un Olé Summit.

Guillermo Barros Schelotto, ex compañero de Pedro Troglio en Gimnasia, le consultó si deseaba dirigir a algna selección. El de Luján no esquivó la pregunta.

“¿La selección de Honduras? Puede ser, quién te dice. Ojalá, Dios te oiga. Me encagaría algún día dirigir a una selección y poder ir a un Mundial”.

“¿Vos decís que te van a llamar?, vamos a ver. Igual ahora estoy acá (en Banfield), pero me encantaría ir a un Mundial como técnico ya que lo hice como jugador. Así que se dá me gustaría”.

Con estas palabras, Pedro Troglio se está postulando para dirigir a la selección de Honduras, donde ya tuvo la posibilidad de estar en el pasado cuando se decantaron por Reinaldo Rueda.

