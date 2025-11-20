Es tendencia:
“Deja sus funciones como entrenador”: Fesfut confirma la salida de último momento en La Selecta y ya tiene reemplazo

Después de su participación en la Copa del Mundo 2025, la Sub-17 de La Selecta tendrá un nuevo entrenador.

Por Juan Fittipaldi

La Selección de El Salvador Sub-17 tendrá nuevo entrenador después de que la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) comunicara oficialmente, este jueves, que Juan Carlos Serrano no seguirá en el cargo.

A partir de esta fecha, el profesor Juan Carlos Serrano deja sus funciones como entrenador de la Selección Nacional Sub-17. Agradecemos profundamente su trabajo, entrega y el esfuerzo dedicado durante su gestión al frente de la categoría“, confirmó la FESFUT.

Serrano deja el puesto después de haber sido el entrenador de La Selecta en el Mundial de Qatar 2025, el cual está entrando en su etapa final. En esta justa, El Salvador logró un histórico empate contra Colombia que le dio el primer punto a La Selecta en esa competencia.

Serrano también fue asistente del Bolillo Gómez y de David Dóniga durante su estadía en el seleccionado cuscatleco. Además, se encargó del equipo Sub-15 en el Pre Mundial.

Sobre su reemplazo, la FESFUT reveló: “De manera temporal, la dirección técnica será asumida por el profesor Eduardo Lara, en coordinación con el profesor Elmer Silva, garantizando así la continuidad del proceso deportivo y la preparación adecuada del grupo de jugadores“.

La FESFUT reafirma su compromiso de fortalecer todas las estructuras de selecciones nacionales y continuar trabajando con responsabilidad y enfoque en el desarrollo integral del fútbol salvadoreño“, concluyó la Federación en su comunicado.

