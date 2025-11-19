David Faitelson fulmina a toda Honduras con el mensaje que nadie esperaba tras ser eliminados del Mundial 2026 en Costa Rica

Tanto Hondurascomo Costa Rica viven un día muy triste luego de quedar eliminados de la Copa del Mundo de 2026. El empate entre ambos 0-0 los dejó fuera y el que clasificó del Grupo C fue Haití.

Ya con las horas pasadas, muchos comentarios y análisis, uno de los periodistas más polémicos del área se ha pronunciado y no tuvo piedad con la Bicolor.

ver también Honduras estremece a Concacaf con la decisión que niguna otra selección de Centroamérica se atrevió a tomar tras ser echada del Mundial 2026

Reinaldo Rueda no pudo contener el llanto de tristeza en conferencia de prensa y se fue de Honduras muy dolido, ya que sabía que era su último partido al frente de la H.

Empatar en Costa Rica significó la eliminación para ambos. La Sele se despidió de la peor forma de leyendas como Keylor Navas, Celso Borges, Kendall Waston y Joel Campbell.

Volviendo a Honduras, David Faitelson, comunicado mexicano, fulminó a Reinaldo Rueda luego de soltarse a llorar en conferencia de prensa.

“¿Llorar por un juego de futbol? Me parece ridículo y hasta patético… Créame que yo encuentro un millón de razones más importantes por las cuales llorar…”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Qué sigue para Honduras tras ser echado del Mundial?

La Bicolor debe recomponer el camino y será sin Reinaldo Rueda, quien ya no es más técnico de Honduras. Su contrato venció tras el pitazo final ante Costa Rica.

Publicidad

ver también FIFA castiga a Honduras de la peor forma tras quedar fuera del Mundial 2026 en Costa Rica

Tendrá que venir una nueva generación, ya que Edrick Menjívar y Andy Najar se retiraron. Se les puede unir Romell Quioto.

Publicidad

Tweet placeholder