Costly, Pavón y Rambo de León hacen arder a toda Honduras señalando los culpables del fracaso al Mundial 2026

La selección de Honduras ha vuelto a decepcionar a todo un país que esperaba verlos en la Copa del Mundo de 2026, pero como dos procesos anteriores, fallaron y se cumplirán 12 años de ausencia.

Carlos Pavón, leyenda de Honduras, señaló a los culpables y no tuvo piedad de nadie a la hora de hablar de la eliminación en Telemundo Deportes.

Honduras recibe su dosis de crítica de Carlos Pavón tras quedar fuera del Mundial 2026

La eliminación: “Difícil, pero créeme que en este caso he madurado muchísimo, este proceso ha sido muy complicado desde la llegada del profesor Rueda, intentó resolver la situación con esta generación, pero le complicó demasiado. En teoría pensábamos que iríamos al mundial, pero no se nos dio”.

Los aficionados que tenían esperanza: “Me da pesar por la gente, porque anhelábamos estar en un mundial donde hay muchos hondureños viviendo acá en Estados Unidos, era una oportunidad muy bonita para ver a tu selección en un Mundial”.

Señaló a los responsables: “Los jugadores son culpables, hay que decirlo como debe ser, nunca se dieron cuenta lo que se estaban jugando… Honduras necesitaba un gol que lo clasificaba al mundial, la mayoría de estos chicos que están en la selección solo Buba y Najar han ido a un mundial, la mayoría se perdió la oportunidad”.

¿Qué opinión le merece el DT?: “Hemos cuestionado a Rueda por los cambios que hace, entendemos que no tiene un plantel basto, que no hay jugadores en buen momento, pero para eso es el técnico de la Selección, para saber quién está mejor que el otro. Jugadores como cuerpo técnico tienen responsabilidad que no se haya clasificado al mundial“.

¿No hay talento en Honduras? “Por supuesto. Toda esta generación de hoy en día no pone de su parte, es de juntarse con sus compañeros y decir -es nuestra oportunidad de ir al mundial-, la inexperiencia de los jugadores te da esa situación donde no puedes dar más”.

Carlo Costly y Rambo de León tampoco perdonan a Honduras

“El Cocherito” no podía creer cómo Honduras dejó ir la clasificación a la Copa del Mundo, solo pudo sacar un punto de 4 posibles y eso lo dejó fuera.

“Es una tristeza Dios mío. Increíble cómo se nos fue la clasificación”, dijo Carlo Costly en sus redes sociales, este fue el más blandito de todos.

Ahora vamos con Rambo de Leónque no perdonó a nadie y le hizo una petición a todos los aficionados para la navidad.

“Es un sabor bien amargo, yo lo pasé, pero eran tiempos diferentes. Tiene que levantar la cabeza, esto es bien doloroso para el país. Es una alarma de que estamos todos golpeados. Es una bomba que no tenía que haber explotado. En las categorías menores también nos fue mal y es un llamado de atención para los federativos. Tienen que sentar cabeza y darnos un oportunidad a nosotros (ex jugadores) de arreglar esta miseria que lastimosamente estamos pasando”.

“Hay que darle tiempo al tiempo, tienen que mejorar en sus equipo. Será importante animarlos y los que ya no estén debe ayudar a los que vienen”.

