Mientras La Sele se quedaba fuera del Mundial 2026, Ariel Lassiter tomó una insólita decisión que lo deja mal parado frente a toda Costa Rica

Costa Rica vivió uno de los golpes futbolísticos más duros de su historia reciente: el empate 0-0 ante Honduras en el Estadio Nacional selló la eliminación rumbo al Mundial 2026. Un fracaso que dejó dolor, frustración y una profunda autocrítica dentro y fuera de la cancha. Pero mientras el país entero sufría, una figura volvió a quedar en el centro de la polémica.

Se trata de Ariel Lassiter, delantero que fue borrado de las convocatorias de Miguel Herrera tras el 3-3 ante Haití en setiembre. Aquella noche, cuando Costa Rica ganaba el partido, Lassiter decidió ejecutar un tiro libre directo al arco pese a que la orden desde el banquillo era clara: enviar un centro. El remate terminó en nada y el error, para el Piojo Herrera, fue imperdonable. Al punto que lo expuso en conferencia de prensa y nunca volvió a llamarlo.

Desde entonces, Lassiter quedó fuera del proyecto y, cuando se acercó el momento decisivo para La Sele, tampoco se acercó al equipo. Mientras la Tricolor se jugaba la vida ante Honduras, el atacante optó por permanecer en Estados Unidos, lejos del ambiente de selección y sin mostrar un gesto público de apoyo.

¿Cuál es la polémica decisión que tomó Ariel Lassiter?

Lo que vino después alimentó aún más el enojo de los aficionados. Apenas se confirmó la eliminación de Costa Rica, el futbolista publicó una foto disfrutando de un partido de los Portland Trail Blazers, en la NBA, una imagen que muchos interpretaron como indiferencia ante el dolor de la afición y del grupo de jugadores que luchó hasta el último minuto.

La publicación cayó como un balde de agua fría en un país devastado por el fracaso mundialista. Para muchos, la actitud de Ariel Lassiter contrasta con el compromiso esperado de un seleccionado nacional, incluso si no forma parte de la convocatoria.

Publicidad

Publicidad

ver también No se vio en TV: el gesto de Keylor Navas que genera polémica tras el fracaso de Costa Rica rumbo al Mundial 2026

Mientras la Fedefútbol inicia una reconstrucción y el país aún procesa el golpe, la decisión del atacante abre un debate inevitable: ¿qué tan lejos quedó Ariel Lassiter del sentimiento de selección y del respeto de la afición tica?