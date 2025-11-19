Es tendencia:
En Guatemala hablan de los reemplazantes de Luis Fernando Tena y el futuro parece definido: “Pónganle la firma”

Luis Fernando Tena está próximo a definir su futuro en Guatemala.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Luis Fernando Tena define su futuro en Guatemala.
© rrssLuis Fernando Tena define su futuro en Guatemala.

Guatemala cerró su participación en las Eliminatorias al Mundial 2026 con una merecida victoria ante el aliento de su gente. Derrotó a Surinam por 3-1 en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Esto atenuó el sabor amargo de quedarse fuera.

El triunfo no sirvió para otra cosa que no sea cumplir la promesa que la plantilla le realizó al público. Ya sin posibilidades de aspirar a la máxima competencia, se despidieron con una tímida sonrisa y le rompieron el boleto a Los Suriboys.

Luis Fernando Tena fue el principal foco de atención. Una vez terminado el cruce, su continuidad volvió a ponerse en duda. Si bien cuenta con una propuesta para seguir en su puesto, otras ofertas atractivas podrían llegar a su casilla de correo.

Toda Guatemala consternada con el mensaje de despedida de Olger Escobar tras no haberse clasificado al Mundial 2026

Toda Guatemala consternada con el mensaje de despedida de Olger Escobar tras no haberse clasificado al Mundial 2026

Luis Fernando Tena continuaría como entrenador de la Selección Mayor

El periodista Juan Carlos Gálvez avisó que el entrenador seguirá: “Si ustedes me preguntan, qué porcentaje tiene Luis Fernando Tena para continuar como técnico en Guatemala, yo le diría que está entre un 90 o 95%. Pónganle la firma”, posteó.

No sigan especulando con nombres para técnico de la selección mayor, no quieran promocionar a nadie. La otra semana hay reunión de comité ejecutivo y seguro se ratificará a Luis Fernando Tena en su puesto. Ya verán”, dijo en otra publicación.

Tweet placeholder
“Yo quiero continuar aquí. Uno empieza a soñar otra vez, analizar y hacer planes con la gente joven que empuja. Es inevitable pensar en el futuro e ilusionarse otra vez. Le di las gracias a los jugadores, es un gusto trabajar con ellos“, comentó Tena.

Tweet placeholder
¿Cómo le fue a Guatemala en las Eliminatorias al Mundial?

Guatemala cerró su participación en la tercera fase con ocho puntos, uno por debajo de Surinam, clasificado al repechaje. Panamá se quedó con el boleto directo al Mundial 2026, mientras que El Salvador ocupó el último puesto.

