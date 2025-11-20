¿Ataja hoy Keylor Navas? A qué hora y cómo ver el partido de Pumas vs. Pachuca por el Play-In de la Liga MX

Los Pumas de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla estarán enfrentando al Pachuca en el marco del primer enfrentamiento del Play-in del Torneo Apertura 2025. Sin embargo, la gran duda para este encuentro es si el arquero tico podrá o no atajar esta noche.

Recordemos que los Universitarios lograron avanzar a esta fase después de concluir el torneo en el décimo lugar, acumulando 21 puntos producto de cinco triunfos, seis empates y seis derrotas. Al haber quedado por debajo de Pachuca en la tabla, deberán disputar este encuentro como visitantes.

¿Ataja Keylor Navas hoy ante Pachuca por el Play-In de la Liga MX?

Una de las principales incógnitas es si Keylor Navas podrá estar bajo los tres palos en el partido de hoy. Vale recordar que, según la normativa de la FIFA, deben transcurrir un mínimo de 72 horas entre un partido y otro para que un jugador participe en busca de proteger la salud del mismo.

Keylor Navas viene de jugar el partido por Eliminatorias ante Honduras el día martes en donde no pudieron alcanzar la clasificación al Mundial de 2026. Y sobre este escenario, esas 72 horas mínimas no se estarían cumpliendo.

Por otro lado, a través de sus redes sociales Keylor compartió una imagen en el interior de un avión. Lo más probable es que sea para reportarse con los Pumas, pero se mantendrá la duda de si podrá atajar hoy o no ante Pachuca hasta las últimas horas previas del encuentro.

Quien no estará disponible hoy con seguridad será Adalberto Carrasquilla, quien por acumulación de tarjetas amarillas no podrá ver minutos ante Pachuca en este primer juego del Play In en el Torneo Apertura 2025.

¿A qué hora juegan Pachuca vs. Pumas por el Play-in del Apertura 2025?

El partido entre Pachuca y Pumas UNAM se llevará a cabo hoy jueves 20 de noviembre desde el Estadio Hidalgo a partir de las 19.00 horas hora de Centroamérica, por el duelo correspondiente al ‘juego 1’ del Play-in del Torneo Apertura 2025.

¿Cómo ver el partido de Pumas vs. Pachuca por el Play-In de la Liga MX?

Para los ticos que se encuentren en Estados Unidos, podrán ver el partido de Pumas vs. Pachuca a través de la señal de TUDN USA.

¿Quién será el rival del ganador del juego de Play-in entre Pachuca y Pumas?

El vencedor entre los Tuzos y los Universitarios avanzará al segundo duelo del Play-in, instancia en la que se medirá con el equipo que resulte derrotado en el enfrentamiento entre Xolos y FC Juárez, programado para el segundo turno del jueves.

