Honduras estremece a Concacaf con la decisión que niguna otra selección de Centroamérica se atrevió a tomar tras ser echada del Mundial 2026

La selección de Honduras ha consumado un rotundo fracaso luego de no poder clasificar a la Copa del Mundo del 2026.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda fallaron en los dos últimos dos cotejos, la derrota ante Nicaragua (2-0) y el empate (0-0) ante Costa Rica lo dejaron sin Mundial.

Toda la afición quedó indignada y la Federación de Fútbol de Honduras tomó una decisión que hasta el momento ninguna otra de Centroamérica se atrevió a tomar.

¿Qué decisión tomó Honduras luego de quedar fuera del Mundial 2026?

La FFH confirmó mediante un comunicado oficial, que la selección de Honduras se ha quedado sin director técnico tal y como lo adelantamos en Fútbol Centroamérica , esto debido a que el contrato de Reinaldo Rueda finalizó después del partido contra Costa Rica.

“Hacemos oficial que la relación profesional del actual cuerpo técnico ha finalizado con el último partido del proceso clasificatorio al Mundial 2026”.

Con esto, Reinaldo Rueda se marcha del cargo de director técnico de Honduras y será un nuevo DT el que comience a trabajar con la Bicolor.

En su segunda etapa con la Bicolor, Rueda ha dirigido 35 partidos, logrando 16 victorias, 8 empates y 11 derrotas, con 50 goles a favor y 36 en contra.

De estos encuentros, 29 fueron oficiales, con un balance de 16 triunfos, 5 empates y 8 derrotas, reflejando su solidez en torneos de alto nivel.

Bajo su mando, Honduras ha disputado 12 partidos en la Nations League de Concacaf, uno en el repechaje rumbo a la Copa América, nueve por la eliminatoria mundialista, siete en la Copa Oro 2025 y cinco amistosos internacionales.

Comunicado oficial de la FFH sobre la eliminación de Honduras del Mundial 2026

La Federación de Fútbol de Honduras a la afición y medios de comunicación hace

saber lo siguiente:

Reconocemos con total responsabilidad el resultado obtenido en el partido disputado ante la Selección de Costa Rica, así como la no clasificación al Mundial.

Compartimos plenamente el dolor y el sentimiento de decepción que hoy experimenta nuestro país, al ser el fútbol parte esencial de nuestra identidad, y entendemos lo que este momento significa para todos los hondureños por la aspiración de país de estar nuevamente en un mundial.

La Federación reafirma su compromiso absoluto con la transparencia y honestidad que caracteriza a su Comité Ejecutivo, la responsabilidad institucional y el desarrollo del fútbol nacional en todos sus niveles. Como entidad rectora, asumiendo nuestra responsabilidad en el proceso teniendo el deber de revisar de manera profunda y objetiva el desempeño deportivo y técnico de este proceso eliminatorio.

En este sentido, se ha decidido iniciar de inmediato un proceso interno de evaluación técnica y estructural sobre este proceso de clasificación basado en informes deportivos, análisis de planificación y funcionamiento general del proyecto de selección.

Toda decisión que derive de este análisis incluyendo aspectos deportivos y estructurales serán tomados con seriedad, responsabilidad institucional y pensando exclusivamente en los intereses del fútbol hondureño. Reiteramos que este proceso se realizará sin improvisaciones ni presiones externas, garantizando el respeto a los estatutos y a la estabilidad de la organización.

El fútbol de Honduras no puede bajar los brazos, por el contrario, al asumir la responsabilidad que vivimos hoy, también asumimos con mucho carácter de identidad nacional para revertir este duro momento y convertirlo en una oportunidad de crecimiento, sin excusas, hacia nuevos horizontes, sumándonos todos a este proyecto.

Adicionalmente, hacemos oficial que la relación profesional del actual cuerpo técnico ha finalizado con el último partido del proceso clasificatorio al mundial 2026.

Agradecemos a la afición hondureña por su apoyo incondicional y a los medios de comunicación por su labor informativa en momentos de alta exigencia.

La FFH reafirma su compromiso con el país y con el futuro del fútbol de Honduras.