Pedro Troglio impacta a todo Olimpia con la confesión que nadie esperó y revela el problema que sufrió en Honduras

Pedro Troglio siempre será un nombre que retumbo en la cabeza de todo aficionado de Olimpia. El argentino ganó todo con el León, ocho Ligas Nacional de Honduras y una Copa Centroamericana, incluido dos tetracampeonatos y un récord de invicto, un palmarés que nadie se atreverá a tocar jamás.

Ahora bien, Pedro no se fue mal del Olimpia ni mucho menos, quería estar cerca de su familia y por eso aceptó el proyecto de Instituto de Córdoba donde le fue mal.

Luego de eso vino Banfield y ha logrado cierta estabilidad salvando al equipo del descenso y teniendo buenas actuaciones. Ya como DT del “Taladro” hizo una confesión que nadie en Olimpia esperaba.

En una entrevista para el canal de YouTube Te Dejo en Orsai, Troglio contó el problema que vivió en Olimpia y se llevó por delante a un directivo.

¿Qué dijo Pedro Troglio que tiene costernado a todo Olimpia?

El argentino señaló indirectamente a Osman Madrid, director deportivo de Olimpia, que se creían con derecho a opinar sobre sus decisiones tácticas.

“Yo he vivido cosas increíbles sentarme todos los lunes en una mesa y escuchar preguntas ridículas. Yo dije, este se preparó para preguntarme una estupidez, ¿por qué entró o por qué pones a este de lateral izquierdo?”, comenzó contando.

Recordemos que Troglio consiguió el récord de 45 partidos sin perder con Olimpia, pero aún así era criticado.

“La figura del director deportivo es un nexo fantástico, el problema es cuando el directivo opina y no sabe de fútbol”.

Y agregó: “Era casi todos los lunes y yo una vez se lo dije al presidente (Rafael Villeda) estos se preparan para ver quién hace la pregunta más estúpida, es una locura presi.”

Defendió a Rafael Villeda, presidente del club Olimpia Deportivo

Al ser preguntado si el mandamás de Olimpia, Rafael Villeda, le pedía explicaciones de los que jugaban, aseguró: “Ni hablaba”.

“Fue en Honduras, se hacía mucho, con Olimpia ganamos todo, la charla era tranquila porque era muy querido, pero a veces yo decía, ¡qué pregunta la que me están haciendo! Nosotros estamos ganando todo y a veces me decían ¿por qué no juega este?”

Y cerró: “No era el presidente Rafael Villeda, él ni hablaba, pero una vez me preguntó ¿Por qué no juega este? Y yo le dije: si ganamos todos los partidos, ¿para qué lo voy a poner? No hay para hacer cambios”.

