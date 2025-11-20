Es un hecho que el Piojo Herrera no continuará tras no clasificar al Mundial 2026. Por eso, en la Selección de Costa Rica ya trabajan para conseguir a un nuevo entrenador que se haga cargo a partir del próximo año.

Los aficionados de la Tricolor reclamaron en varias ocasiones un director técnico que conozca las Eliminatorias Concacaf y posea experiencia para preparar estos partidos. Este requisito no lo cumplía Miguel Herrera, ya que no había participado de esta competencia anteriormente.

ver también Dejó a Costa Rica afuera del Mundial 2026, clasificó siendo figura y le envió un inesperado mensaje a Keylor Navas: “Fue un honor”

El técnico extranjero que podría suceder a Miguel Herrera en Costa Rica

Sin embargo, la Fedefútbol buscaría esta vez, para no repetir el error, a un entrenador con recorrido en dichas Eliminatorias. Desde Guatemala, confirman que Luis Fernando Tena es buscado por Costa Rica, tal como informó el periodista Juan Carlos Gálvez.

Información de Juan Carlos Gálvez.

Costa Rica tendría a un entrenador, en caso de que sea el elegido, con conocimiento de la región. Tena comanda a la Selección de Guatemala desde noviembre del 2021 y estuvo a tan solo un triunfo de clasificar a la Azul y Blanco por primera vez a una Copa del Mundo.

Publicidad

Publicidad

Por Eliminatorias Concacaf, el técnico mexicano disputó 10 partidos con cinco triunfos, dos empates y tres derrotas. Además, llevó a Guatemala a conseguir el tercer puesto en la Copa Oro 2025 y se quedó en cuartos de final en la edición de 2023.

El gran problema que tendría Costa Rica, si acelera por Tena, es su salida de Guatemala. Si bien su contrato finaliza este año, la Federación de Fútbol de Guatemala pretende renovarle el vínculo y él manifestó, en la última conferencia de prensa, que quiere continuar. No obstante, la última información detalla que no contestó a una oferta de la federación chapina. ¿Será que Costa Rica ya lo contactó?