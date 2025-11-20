Es tendencia:
Fractura en la Fededútbol: Leo Vargas expone a Jafet Soto como nadie se atrevió y lo culpa por la eliminación de Costa Rica del Mundial 2026

Leonardo Vargas se quitó los filtros y apuntó con todo a Jafet Soto luego del fracaso de Costa Rica camino al Mundial de 2026.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Leo Vargas expone a Jafet Soto como nadie se atrevió

Leonardo Vargas como Vicepresidente 2 en la Fedefútbol encendió la polémica al asegurar que Jafet Soto ejerció una influencia determinante sobre el presidente Osael Maroto, al punto de “hablarle al oído” y tener un peso significativo en decisiones determinantes, incluidas convocatorias y movimientos deportivos.

Según Vargas, esta dinámica de poder ha generado desequilibrios internos y decisiones que no siempre responden a criterios deportivos, sino a la fuerza que Soto tendría dentro del Comité Ejecutivo.

Acciones que según él terminaron perjudicando a la Selección de Costa Rica en donde al final no se pudo alcanzar el objetivo de ir al Mundial de 2026.

Así expuso Leo Vargas a Jafet Soto como nadie se atrevió

De manera directa, Leonardo Vargas profundizó en sus señalamientos al afirmar que existe una figura con enorme influencia sobre Osael Maroto, alguien que “le habla al oído” y pesa en decisiones trascendentales como convocatorias, elección de jugadores y otros movimientos clave dentro del fútbol nacional.

Leo Vargas – Vicepresidente 2 en la Fedefútbol

“Alguien siempre le ha estado hablando a Osael al oído y que tiene mucha fuerza en las decisiones: convocatorias, jugadores, muchas cosas que si uno las analiza llega a conclusiones, de ver quién está detrás de las decisiones del fútbol nacional”, comentó Leonardo Vargas afirmando al final que esa persona era Jafet Soto, quien es Secretario de Actas dentro de la Fedefútbol.

“Nosotros el martes no debimos haber jugado con ese entrenador (Miguel Herrera) en la banca. Ese señor fue un desastre”, aseguró también Leonardo Vargas. Tomando en cuenta que parte de estas decisiones en la Selección de Costa Rica estuvo involucrado Jafet Soto.

Un escenario determinante en la reunión del 15 de septiembre

Recordemos que en ese momento la Fedefútbol enfrentaba uno de los momentos más críticos del proceso rumbo al Mundial 2026. En ese ambiente de frustración y silencios incómodos dentro del Comité Ejecutivo, Leonardo Vargas fue el único que se plantó y encaró de frente a Miguel Herrera, sin intermediarios ni rodeos, dejando claro el descontento que muchos no se atrevieron a expresar.

