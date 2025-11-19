Ante todo México: David Faitelson fulminó al Piojo Herrera con solo dos palabras por dejar a Costa Rica sin Mundial 2026

Tras disputar un flojísimo clásico centroamericano contra Honduras que finalizó 0-0 en San José, la Selección de Costa Rica sufrió uno de los peores reveses de su historia reciente al quedar eliminada rumbo al Mundial 2026 en el cierre de las Eliminatorias Concacaf.

La Tricolor dependía de sí misma para entrar al repechaje, pero insólitamente falló. Y si bien la culpa se reparte entre varios frentes, uno de los principales apuntados es el entrenador Miguel Herrera, quien confirmó que se sentará a finiquitar su contrato con Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol (Federación Costarricense de Fútbol).

En su natal México, que será anfitrión de la Copa del Mundo, se hicieron eco de la eliminación y el flojo rendimiento que venía teniendo el combinado del “Piojo”, a quien no dudaron en saltarle a la yugular.

¿Qué dijo Faitelson sobre Miguel Herrera?

David Faitelson, reconocido periodista mexicano de la cadena TUDN, le dedicó un breve pero duro mensaje al ex técnico de Club América a través de la red social X: “Fracaso monumental de Miguel Herrera en Costa Rica”, escribió.

ver también Frente a las cámaras: la reacción de Miguel Herrera que enojó a todo Costa Rica tras quedar fuera del Mundial 2026

Esta no es la primera vez que Faitelson se muestra crítico con el “Piojo”. Días atrás, cuando se convirtió en el primer técnico mexicano de la historia en perder contra los haitianos, le soltó una indirecta: “Es una vergüenza infame lo de Costa Rica. Si no eres capaz de ganarle a Haití (en territorio neutral) no tienes nada que hacer en un Mundial”.

Finalmente, después de haber disputado tres ediciones consecutivas, La Sele no irá a la cita máxima. Y Herrera dio la cara: “Yo soy el responsable. Sí, estamos eliminados, ya lo acepté y se lo dije a los muchachos. No logramos el objetivo y tenemos que seguir adelante porque esto es fútbol“, aseguró.

Publicidad

Publicidad

Según confirmó el propio Osael Maroto tiempo atrás, en caso de echar a Miguel Herrera del banquillo de Costa Rica, la Fedefútbol llegó a un acuerdo para pagarle un mes de salario. Lo que equivale a, aproximadamente, 360 mil dólares.