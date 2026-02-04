“Llegó a un acuerdo”: se confirma el millonario traspaso de Amir Murillo y así lo anunciaron desde el Olympique Marsella

De un momento a otro, en muy pocos días, la carrera de Michael Amir Murillo cambió drásticamente y en el año más importante de todos: en el que jugará el Mundial 2026 con Panamá.

Tras haber sido apartado en el Olympique Marsella por el entrenador Roberto De Zerbi, quien justificó su decisión al decir que el jugador “ya no tiene hambre” y que por eso no lo convocó a los últimos juegos, rápidamente y antes del cierre del mercado de fichajes se encaminó su salida.

La oferta que llegó rápidamente a las oficinas del club francés fue del Besiktas de Turquía, que se mostró muy interesado en contar con los servicios del lateral panameño. Y al parecer, según informaron desde Marsella, lo tendrá.

Amir Murillo “llegó a un acuerdo” para dejar el Olympique Marsella

Según la información de la cuenta partidaria del club francés OM_Fada, que maneja información confiable de la institución, “el periodo de Amir Murillo en el Olympique Marsella ha finalizado”.

“Llegó a un acuerdo con el equipo, quinto en la liga turca. Se espera que las negociaciones entre ambos clubes concluyan el acuerdo hoy mismo”, explicó el mencionado medio que, además, detalló que Murillo jugó 83 partidos con el Marsella, en los que anotó 6 goles y dio 8 asistencias.

“Un triste final para su etapa en el club para un jugador que nunca hizo trampas y siempre estuvo a la altura de las expectativas”, se lamentó la página acerca de la salida del panameño.

El anuncio que llegó desde el Olympique Marsella. (X.com)

Los millones que pagaría el Besiktas por Amir Murillo

De acuerdo a diversas fuentes, la oferta del Besiktas al OM fue de 6 millones de euros, casi el doble de los 3.2 millones que el club francés pagó por sus servicios, aunque menos que los 10 millones de su cláusula de salida fijada para antes de 2028.