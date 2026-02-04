Figura del América dice lo que pocos se animan y sorprende a Olimpia tras ganar en Concachampions: “Yo ya lo sabía”

América salió con un gran resultado del estadio Nacional Chelato Uclés. Las Águilas triunfaron 1-2 ante Olimpia y para la vuelta esperan finiquitar el pase a la siguiente ronda de la Concachampions 2026.

Jonathan Dos Santos, una de las figuras de los aztecas en el juego, dio declaraciones tras el juego y destacó varias cosas.

Lo primero fue lo complicado de jugar contra Olimpia, un equipo al que conoce y que siempre les ha complicado las cosas.

También destacó a su afición y estuvo de acuerdo con Andrés Guardado, que indicó en su momento que las canchas más complicadas que ha visitado están en Honduras.

Jonathan Dos Santos dice lo que pocos se animan

¿Qué resalta de la victoria en Tegucigalpa?: “Partido complicado, muy difícil, sabíamos que desde el primer minuto porque tienen jugadores con mucho físico. Con el 1-1 lo pusieron bastante complicado, pero el equipo tuvo el control y ahora sabemos que esto no está acabado”.

¿Qué más le impresionó de Honduras?: “Yo ya había estado aquí. La afición es dura, tiene mucha sangre, siempre nos reciben bien y Olimpia, yo ya lo conocía, sabía que era un club con mucha calidad y nos ofrecieron un partido de tu a tu”.

Andrés Guardado dijo que Honduras es muy difícil de visitar ¿Estás de acuerdo?: “Sin ninguna duda, yo jugué aquí con la selección y te puedo decir que es una de las aficiones más complicadas para jugar, siempre animando y todo, así es el fútbol”.