FIFA castiga a Honduras de la peor forma tras quedar fuera del Mundial 2026 en Costa Rica

El no haber llegado al Mundial 2026 supone un duro castigo para el fútbol de Honduras. FIFA no perdona a las eliminadas.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

FIFA no perdona a las selecciones eliminadas de la Copa del Mundo.
Honduras tenía el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo 2026, pero todo se esfumó cuando un gol de Surinam le quitó la posibilidad de ir al repechaje. Si ellos anotaban iban directo, pero no pudieron hacerlo ante una Costa Rica que también estuvo a un tanto de soñar.

Ahora a la Bicolor le toca vivir una dura realidad siendo castigado por FIFA, ya que ir al Mundial no solo representa éxito deportivo, sino también una enorme recompensa económica para cada federación.

¿Cuánto fue el premio que perdió Honduras por no ir al Mundial 2026?

La Bicolor perdió un premio sin precedentes, ya que FIFA estaba repartiendo casi el doble de lo que dio en Qatar 2022 que fue de aproximadamente 8 millones de dólares, según informó ElMundo.CR hace un tiempo.

Ahora Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y otros selecciones eliminadas han perdido la suma de almenos 16 millones de dólares, cifra que se contemplaba como ganancia por la participación y otros recuerdos destindados para la preparación.

El no ir para la Copa del Mundo deja a la “H” sin un premio que no tiene precedente, pero que si genera un duro golpe a sus arcas económicas. Se vienen años complicados para el país catracho

Honduras ahora debe pensar en el recambio generacional porque Reinaldo Rueda no estará más en el banquillo de la Bicolor.

Solo Panamá puede presumir que podrá tener el premio económico que da FIFA.

