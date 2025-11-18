Es tendencia:
La contundente decisión que tomó Honduras con Reinaldo Rueda luego de ser eliminado del Mundial 2026 en Costa Rica

La selección de Honduras no pudo conseguir el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo 2026. Esto pasará con Reinaldo Rueda.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Reinaldo Rueda ya conoce su destino tras quedar fuera del Mundial 2026 con Honduras.
Reinaldo Rueda ya conoce su destino tras quedar fuera del Mundial 2026 con Honduras.

La Selección de Honduras quedó fuera del Mundial 2026 a manos deCosta Rica. La Bicolor falló en las últimas dos jornadas y a pesar de que dependieron de ellos mismos quedaron fuera.

Honduras sumó una derrota (Nicaragua (2-0), dos victorias Nicaragua (2-0) y Haití (3-0). Dos Empates fue contra la escuadra caribeña (0-0) en el inicio de las Eliminatorias de Concacaf y el 0-0 de este martes en San José.

El rendimiento de la “H”vino de más a menos con respecto a las primeras fechas y la FFH (Federación Hondureña de Fútbol) ha tomado una decisión clara con su seleccionador, Reinaldo Rueda.

Reinaldo Rueda conoce su futuro tras quedar fuera del Mundial 2026

Desde la Federación de Fútbol de Honduras ya saben que Reinaldo Rueda no va a continuar como entrenador de la Selección Nacional.

El técnico fue claro durante todo el proceso que esta iba a ser su última Eliminatoria y solo el Mundial iba a ser que siguiera como DT de la escuadra catracha.

“Hay que darle las gracias a los directivos de Honduras que nos dieron la posibilidad de venir acá. Como yo le digo a todos, ustedes son los que tienen que asumir ahora, ojalá podamos cumplir con la meta, quiero salir por la puerta grande con esa alegría y dedicarle más tiempo a la familia, anunció hace un tiempo.

Eso no pasó y la FFH deberá comenzar a buscar entrenador para el proceso de la Copa del Mundo 2030. En carpeta ya comenzó a sonar Luis Fernando Tena, que tampoco logró clasificar con Guatemala.

En su segunda etapa con la Bicolor, Rueda ha dirigido 35 partidos, logrando 16 victorias, 8 empates y 11 derrotas, con 50 goles a favor y 36 en contra.

De estos encuentros, 29 fueron oficiales, con un balance de 16 triunfos, 5 empates y 8 derrotas, reflejando su solidez en torneos de alto nivel.

Bajo su mando, Honduras ha disputado 12 partidos en la Nations League de Concacaf, uno en el repechaje rumbo a la Copa América, nueve por la eliminatoria mundialista, siete en la Copa Oro 2025 y cinco amistosos internacionales.

A falta de anuncio oficial, Reinaldo Rueda no es más entrenador de Honduras.

einaA falta de anuncio oficial, Reinaldo Rueda no es más entrenador de Honduras.

