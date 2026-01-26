“Se puede caer”: Panamá recibe la noticia que Thomas Christiansen no quería escuchar a meses del Mundial 2026

La Selección de Panamá atraviesa un momento de atención fuera de la cancha, luego de conocerse que uno de los compromisos de preparación rumbo al Mundial 2026 corre serio riesgo de no realizarse.

Para Thomas Christiansen, esta situación representa un contratiempo inesperado a meses de la cita mundialista, ya que la planificación contemplaba un duelo de alto nivel que ahora podría caerse.

Una mala noticia para la Panamá de Thomas Christiansen

Según informó el periodista José Ángel, el amistoso entre Panamá y Brasil, como parte de la preparación previa al Mundial, estaría en serio riesgo de no concretarse.

De acuerdo con los reportes, existen complicaciones que han puesto en duda la realización del encuentro, con México como protagonista.

“Se le cayó a México el partido ante Argentina y Francia, y ahora quiere a Brasil en Los Ángeles, Estados Unidos. Entonces, lo que parecía el partido de despedida camino al Mundial de 2026 ante Panamá, sería ante los mexicanos“, compartió el periodista José Ángel en Deportes RPC.

“Si México puso la plata, olvídenlo. Los mexicanos quieren enfrentar a un grande antes de su debut en el Mundial. Se les cayó Argentina, Francia y van por Brasil“.

“Al final, el tema es que se puede caer el partido entre Panamá y Brasil, porque se metió México en la pelea“, afirmó el periodista.

Panamá vs. Brasil en 2019

En ese sentido, Panamá ve cómo se complica su planificación previa al Mundial, ya que la irrupción de México en la negociación podría dejarlo sin el amistoso de alto perfil ante Brasil.

¿Cuándo debuta Panamá en el Mundial de 2026?

La Selección de Panamá al mando de Thomas Christiansen debutará el 17 de junio de 2026 frente a Ghana, marcando así su estreno en la cita mundialista. Comparte el Grupo L también junto a Inglaterra y Croacia.

