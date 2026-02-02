Olimpia vs. América: a qué hora y dónde ver el partido de ida de la primera ronda de la Conchampions 2026

Olimpia se olvida de la Liga Nacional para representar a Honduras en la Concachampions 2026. Su rival de turno en la primera ronda es el América de México.

Los dirigidos por Eduardo Espinel regresan a una competición de la que tenían ya varios años sin asistir y reciben en su casa a uno de los más ganadores del máximo torneo de clubes de Concacaf.

¿Cuándo y dónde se juega Olimpia vs. América?

Ambos clubes se verán las caras este martes 03 de febrero en el estadio Nacional Chelato Uclés por la primera ronda de la Concachampions 2026.

¿A qué hora será el partido?

Concacaf determinó que el esperado encuentro entre Olimpia vs América dará inicio a las 8:00 de la noche.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido?

Olimpia vs. América se podrá ver dentro y fuera del territorio hondureño en el canal de paga y la web de Disney +.

En México ningún canal pasará el partido y se podrá ver por TUDN y VIX+.

¿Cómo llega Olimpia?

El León viene de empatar ante Juticalpa 2-2 en la jornada 3 de la Liga Nacional de Honduras. Olimpia utilizó muchos suplentes para llegar de la mejor forma ante Las Águilas.

Olimpia marcha tercero en la tabla de posiciones de Honduras con 5 puntos. Esto tras dos empates y un gane en el Clausura 2026.

¿Cómo llega América?

América viene mejor, ya que consiguió un triunfo de local ante Necaxa. El marcador fue un 2-0. Fue su primer triunfo en cuatro jornadas.

Los amarillos llegaron a cinco puntos en la Liga MX, esto producto de dos empates, una victoria y una derrota.