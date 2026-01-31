Es tendencia:
Honduras

José Mario Pinto da la noticia que Olimpia no quería escuchar y Pedro Troglio hizo esto desde Argentina

Desde Argentina confirman la noticia que Olimpia no quería escuchar sobre José Mario Pinto, jugador clave para Eduardo Espinel.

José Rodas

Pedro Troglio dio el ok por el fichaje de José Mario Pinto.
Lo dan como confirmado desde Argentina. José Mario Pinto es nuevo jugador del Banfield de la primera división. El extremo de 28 años, según lo que indican se une de nuevo a Pedro Troglio en lo que será su única aventura fuera de Honduras.

Banfield acaba de levantar su sanción ya puede inscribir jugadores, la llegada de Jose Mario es inminente. Todo ya esta acordado con el jugador, son algunos pequeños detalles los que faltan.

El periodista Matias Colombo es quien confirma la información y Pedro Troglio dio el “ok” para la llegada del catracho, figura de Olimpia en la Copa 40 que consiguió a principios de enero.

“Oficial, Banfield acordó las llegadas de Ignacio Pais, José Mario Pinto y Thomas Rodríguez. Tienen el ok y el aval de Pedro Troglio”.

Con esto, el “Taladro” realiza tres incorporaciones, no solo José Mario, sino que refuerza otras posiciones que Troglio pedía.

La gambeta de Pinto, insistimos con lo que confirman, se muda a Argentina a préstamo lo que indica que Olimpia le va ofrecer un nuevo contrato, ya que su vínculo se vence en junio de 2026.

El León no se ha pronunciado al respecto y se mantiene en silencio sobre el jugador. Pinto ha disputado 308 partidos con la camisa blanca y su préstamo en UPNFM, ha marcado 54 goles y ha repartido 17 asistencias.

