Machillo Ramírez alza la voz y le dice a Unafut lo que pocos se animan tras la derrota de Alajuelense ante Liberia

Liga Deportiva Alajuelense inició con el pie izquierdo su participación en el Torneo de Copa. Este martes, perdió 1-0 ante Liberia en la ida de los cuartos de final con el gol de Alonso Hernández y está obligado revertir la serie si no quiere sufrir su primer revés del año.

Después del pitazo final en el estadio Alejandro Morera Soto, Óscar “Machillo” Ramírez analizó el encuentro en diálogo con FUTV y manifestó su decontento nuevamente con la calendarización que se hizo del semestre. Más aún teniendo por delante un picante duelo con Herediano por el Clausura 2026.

Machillo Ramírez alza la voz contra la Unafut

Para el entrenador de la Liga, el Torneo de Copa es prescindible. Y así se lo hizo saber a su organizador, la Unafut (Unión de Clubes de la Primera División de Costa Rica), al hablar sobre las rotaciones que debió hacer en el once inicial.

“Era lo que teníamos, no hemos podido trabajar la parte física bien con los que vienen jugando. Yo había anunciado que íbamos con chiquillos. Son muchachos que van en crecimiento, la verdad no era para perder. Al final tuvimos algún chance, pero esto es parte de… Teníamos que sacrificar para el campeonato“, afirmó Ramírez.

Sobre la defensa del bicampeonato del Torneo de Copa, el estratega aclaró que “siempre es una opción ganarlo. Pero si hay algo que sacrificar es este torneo. Si nos ponen a escoger vamos por el campeonato nacional y la Concacaf, nosotros vamos a arriesgar este torneo“.

¿Cuándo juega Alajuelens el partido de vuelta contra Liberia?

La revancha con Liberia por el boleto a las semifinales tendrá lugar el próximo martes 10 de febrero, a partir de las 6:00 p.m., en el estadio Edgardo Baltodano Briceño. En caso de que Alajuelense logre emparejar el marcador global, el ganador se definirá directamente en los penales.