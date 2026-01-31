“Me cansé”: Jeaustin Campos pidió que se quedara, pero Mario Martínez le recomendó irse a Olimpia y cumplió

Real España perdió a un jugador que le ofrecieron renovar en varias ocasiones y que Jeaustin Campos pidió que no se fuera del equipo a pesar de que no era titular.

En muchas ocasiones el DT tico le dio la oportunidad y estaba contento con su rendimiento, pero al final de todo decidió irse a Olimpia y no tener un nuevo vínculo con La Máquina.

Lo que no esperaba Jeaustin era que uno de los ídolos de Real España le recomendada irse a uno de los rivales más grande en Honduras.

Pues el propio Mario Martínez contó cómo fue la charla que tuvo con Onan Rodríguez para que se fuera al Viejo León. Algo que sorprende a los propios aficionados catedráticos.

Las palabras de Mario Martínez a Onan Rodríguez

“Me cansé de quedarme callado y agachar la cabeza. Se lo dije a Onan, que si tenía la oportunidad de irse para Olimpia, váyase, porque después cuando no lo necesitan, chau”.

Esas palabras ha recalado en Real España y habló también cuando él tuvo la oportunidad de ir a Olimpia y no fue.

“Yo me quedé porque en realidad le tenía cariño a Real España, agradecimiento, no me arrepiento porque son decisiones de semanas o días, y porque estaba en el equipo que le tenía cariño, si salió la posibilidad de irme a Olimpia, nunca se dio la oportunidad”, cerró.