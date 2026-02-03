Es tendencia:
¿Vale el gol de visitante? Qué necesita Olimpia para eliminar al América y avanzar de ronda en la Concachampions 2026

Después de la dura 1-2 en Honduras, Olimpia y América definirán al clasificado en la Concachampions 2026 en México.

José Rodas

Por José Rodas

América derrotó 1-2 en la ida de la Concachampions a Olimpia en Tegucigalpa.
Este martes, el Club Olimpia Deportivo y América nos dieron un partidazo en el estadio Nacional de Tegucigalpa. El encuentro terminó 1-2 a favor de Las Águilas y todo se definirá en la vuelta en México la próxima semana.

La Concachampions vio un vibrante juego que promete mucho para la vuelta. Víctor Dávila adelantó a las Águilas y Jorge Álvarez con un golazo lo igualó para el León, pero Ramón Juárez definió el marcador final ya en el cierre.

Jorge Benguché a la Liga MX: tras su partidazo ante América recomiendan a estos tres equipos ir a Olimpia para ficharlo

¿Qué necesita Olimpia para avanzar de ronda en la Concachampions 2026?

Con la derrota 1-2 y con dos goles recibido de visitante, Olimpia deberá salir a ganar en territorio azteca. Un 0-0 o 1-1 en la vuelta lo dejará con las manos vacías. Un 1-2 enviará todo al tiempo extra. Ganando por cualquier resultado o más goles, el León estará clasificado.

¿Qué necesita América para avanzar de ronda en la Concachampions 2026?

América hizo dos goles de visitante por lo que parte con esta ventaja para la vuelta. Con el 0-0, 1-1 o cualquiere empate el conjunto mexicano va a avanzar. Un 1-2 mandaría el partido a tiempos extras. Las derrotas arriba de 2 goles los dejan fuera. Ya con una victoria estarían más cómodos en la siguiente ronda.

Concacaf da veredicto a Jeaustin Campos y es golpeado de cara a la Concachampions 2026

¿Cuándo y a qué hora juegan la vuelta América y Olimpia por la Concachampions 2026?

El partido que definirá al clasificado se dará el próximo miércoles 3 de diciembre. El juego será en el Estadio Ciudad de los Deportes y comenzará a las 7:00 p.m hora de Centroamérica. La Concachampions entre América y Olimpia será transmitida por Disney+.

