Se acabó: los 5 jugadores que no volverían a portar la camisa de su selección tras el nefasto Costa Rica vs. Honduras

El 0-0 del 18 de noviembre del 2025 será recordadod como el día que Costa Rica y Honduras quedaron fuera de la Copa del Mundo.

Por Juan Cruz Russo

Tanto Honduras como Costa Rica quedaron fuera de la Copa del Mundo.

Llegó la hora de fin de ciclo para muchos jugadores tras el nefasto 0-0 que dieron Costa Rica y Honduras donde ambos quedaron fuera de la Copa del Mundo 2026.

Tanto ticos como catrachos no cumplieron el objetivo y muchos de ellos no volverán a portar la camisa de su selección.

De Hondurasal menos tenemos 5 que por edad ya se les será muy complicado, además que se confirmaron dos retiros.

Edrick Menjivar (32 años) y Andy Najar (32 años) no seguirán con Honduras para el siguiente proceso eliminatorio. Otro que muy seguramente no continuará es Romell Quioto (34).

“Hoy fue mi último partido, se lo transmití a los compañeros. Les desee éxito en lo que se viene y también al cuerpo técnico. Lo tengo que hablar con Olimpia y es una decisión tomada”.

A estos se les puede sumar Antony Lozano (32 años). “El Choco” ha estado en tres procesos mundialistas y siempre ha sido uno de los más criticados por la afición.

El 5to jugador sería Jorge Benguché, “El Toro” es otro que no volvería, aunque este si tiene chances. Podemos sumar más nombres como Yustin Arboleda.

¿Y de Costa Rica quiénes volverían a La Sele?

En Costa Rica se habla de que los veteranos, por lógica, no volverían. Keylor Navas, Celso Borges, Joel Campbell y Kendall Waston son los nombres.

Se les puede sumar Francisco Calvo. El que si ya tiene las maletas hechas para irse es Miguel Herrera, el DT mexicano, al igual que el colombiano Reinaldo Rueda, están fuera.

El golpe ha sido duro tanto para Costa Rica y Honduras, que dependen de las generaciones que vienen atrás para sacar este duro momento.

