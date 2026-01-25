Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

Thomas Christiansen lo festeja: FIFA le confirma a Panamá la noticia más esperada para el Mundial 2026

Panamá se prepara para lo que será su gran cita de este 2026 en el Mundial de 2026 y desde FIFA llevaron otra gran noticia.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
FIFA le confirma a Panamá la noticia más esperada para el Mundial 2026
© GettyFIFA le confirma a Panamá la noticia más esperada para el Mundial 2026

La Selección de Panamá afrontará el Mundial de 2026 con el reto de competir nuevamente en la máxima cita del fútbol. Bajo la conducción de Thomas Christiansen, el equipo canalero ya conoce parte del escenario que encontrará en la Copa del Mundo, luego de que la FIFA confirmara una noticia clave que los aficionados panameños estaban esperando.

Christiansen en alerta: figura de Panamá se va a Europa, pero jugará en un equipo en crisis a meses del Mundial 2026

ver también

Christiansen en alerta: figura de Panamá se va a Europa, pero jugará en un equipo en crisis a meses del Mundial 2026

La buena noticia para Panamá desde FIFA rumbo al Mundial de 2026

Se dio a conocer que la FIFA diseñó un esquema especial para facilitar los trámites de visado a los miles de aficionados que asistirán a la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, Canadá y México.

La iniciativa busca agilizar los procesos migratorios y reducir obstáculos para los hinchas internacionales, permitiendo un acceso más ordenado y eficiente a los países sede de cara a uno de los eventos deportivos más grandes del planeta

El Departamento de Estado de Estados Unidos explicó la puesta en marcha del sistema FIFA PASS, un mecanismo que permitirá a ciertos aficionados acceder a citas prioritarias para entrevistas de visa antes del inicio de la Copa del Mundo.

Trump presentó el
Copa del Mundo 2026

Así funciona el proceso de FIFA PASS

Primero, la persona debe iniciar sesión en FIFA.com con su cuenta personal y completar el registro en FIFA PASS. Luego, selecciona su país de nacionalidad o residencia y llena el formulario de visa DS-160, incluyendo una fotografía actual y el pago correspondiente.

Publicidad

Finalmente, se programa la cita para la entrevista; si los datos del FIFA PASS coinciden con la solicitud de visa y el solicitante demuestra ser titular de entradas para la Copa del Mundo, podrá acceder a una cita prioritaria FIFA PASS.

La Selección de Panamá se clasifica al Mundial 2026 con triunfo de local ante El Salvador
Selección Panamá 2026
Publicidad

¿Cuándo debuta Panamá en el Mundial de 2026?

La selección de Panamá tendrá su debut en el Mundial de 2026 el 17 de junio, cuando enfrente a la Selección de Ghana. Ese encuentro marcará el estreno de los canaleros en la cita mundialista, en la que competirán dentro del Grupo L, junto a Inglaterra y Croacia.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Arriesgar": Honduras sorprende a la Argentina de Messi con la decisión que nadie puede creer
Honduras

"Arriesgar": Honduras sorprende a la Argentina de Messi con la decisión que nadie puede creer

"Está en el Mundial 2026": Chepe Bomba se mete con los convocados de Thomas Christiansen
Panama

"Está en el Mundial 2026": Chepe Bomba se mete con los convocados de Thomas Christiansen

FIFA le confirma a Panamá el revés que no vio venir a meses del Mundial 2026
Panama

FIFA le confirma a Panamá el revés que no vio venir a meses del Mundial 2026

Fue formado en Saprissa, Alajuelense lo fichó desde Europa y ahora recibe la noticia que frena su carrera
Costa Rica

Fue formado en Saprissa, Alajuelense lo fichó desde Europa y ahora recibe la noticia que frena su carrera

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo