“Está en el Mundial 2026”: Chepe Bomba se mete con los convocados de Thomas Christiansen y da la noticia que Panamá quería escuchar

La Selección de Panamá afronta un 2026 con el gran desafío de volver a competir en una Copa del Mundo, bajo la conducción de Thomas Christiansen, quien tendrá la responsabilidad de liderar al grupo en este nuevo reto.

En ese contexto, el periodista Chepe Bomba analizó a fondo la lista de convocados que pudiera tener Thomas Christiansen y dio la noticia que que en Panamá querían escuchar.

¿Cuál es la noticia que desde Panamá querían escuchar?

Desde su espacio de análisis, el periodista Chepe Bomba fue contundente al referirse al presente de Kadir Barría, a quien considera un nombre fijo en la lista de Thomas Christiansen para el Mundial 2026. “Ya está en el Mundial de 2026 con la Selección de Panamá”, escribió acompañado de un video.

Kadir Barría con la Selección de Panamá

“Míster, ya usted está claro de que Kadir Barría, ya está escrito su nombre con tinta roja en la lista del Mundial 2026. No hay manera de dejarlo fuera de la Copa del Mundo”, compartió Chepe Bomba en sus redes sociales.

Kadir Barría con 18 años de edad es una de las joyas panameñas del momento. En Brasil con la camiseta del Botafogo Sub-20, dejó registros interesantes en 2025 con 5 goles en 9 partidos disputados. Y que de a poco, se pudiera ir metiendo en la lista del Mundial 2026.

Con la Selección de Panamá vio su primer partido este año ante Bolivia en un amistoso y demostró toda su calidad marcando su primer gol con la camiseta de su país. Al final el resultado terminó en empate (1-1)

¿Cuándo debuta Panamá en el Mundial de 2026?

La selección de Panamá debutará el 17 de junio de 2026 frente a Ghana, marcando así su estreno en la cita mundialista. Comparte el Grupo L también junto a Inglaterra y Croacia. Con esta fecha, se complica la participación de Edward Cedeño en la lista que vaya a presentar Thomas Christiansen.