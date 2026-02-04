Jorge Benguché responde al técnico del América y lo que dice de una remontada de Olimpia en México

A pesar de la derrota de Olimpia 1-2 ante el América, uno de los jugadores que más destacó en el partido fue Jorge Renán Benguché.

“El Toro” tuvo algunas oportunidades y en varias ocasiones complicó a la defensa de las Águilas que se llevaron un valioso triunfo a México.

Benguché respondió a las palabras de André Jardine, quien aseguró salir impresionado con el ‘9: “Tienen muy buen equipo, tal vez tengo la dificultad para recordar los nombres, pero el delantero (Jorge Benguché) es muy bueno, mostró todo su potencial, muy fuerte y muy capaz. Nos complicó mucho. De igual forma tienen una defensa muy pensante y etendemos por qué son los campeones de Honduras. La eliminatoria está abierta”.

Las palabras de Jorge Benguché tras enfrentar al América

Tuviste un buen partido, pero no ajustó para evitar la derrota: “Si, la verdad que un poco molesto por el partido que se hizo, vamos a tratar de esperar la vuelta y hacer lo mismo”.

André Jardine destaca tu participación ¿Qué le respondes?: “Un siempre entra concentrado y trato de hacer las cosas bien para ayudar el equipo, no se nos dio el gol, pero la entrega y la lucha se vio. Lo dimos todo”.

¿Por qué no pudo anotar?: “No entraron, uno trata de anotar, pero me voy con una gran sensación por el equipo”.

Se le vio molesto al finalizar el primer tiempo: “Nos cayó un gol en esos minutos y si tuvo un poco de molestia por cómo se nos dio, pero bueno, a trarar de dar lo mejor en el segundo tiempo, que así fue, al final no se nos dio el resultado”.

¿Cree en la remontada?:“Está difícil ante un gran equipo, sabemos lo fuerte que son en casa, nosotros trataremos de hacer lo mejor”.

En los últimos 20 minutos Olimpia se cayó: “Es complicado por el partido que estabamos haciendo, ya al final cae el 1-2 por como se dio. Toca levantar cabeza para preparar la vuelta”..

