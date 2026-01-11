Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“Acuerdo verbal”: Jeaustin Campos recibe el golpe definitivo y Real España lo pierde para la Concachampions 2026

Real España pierde a uno de sus jugadores en el mercado de fichajes, decidió no renovar y ahora se marcha a Tegucigalpa.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Jeaustin Campos ya no contará más con él en Real España.
Jeaustin Campos ya no contará más con él en Real España.

Real España ha vivido un inicio de año movido en el mercado de fichajes. Salidas, llegadas y grandes contrataciones son las que ha hecho Jeaustin Campos para este 2026 donde va a competir en la Liga Nacional de Honduras y Concachampions.

A pesar de todo, Campos quería continuar contando con el segundo de Buba López, Onán Rodríguez, pero el arquero se rehusó a renovar su contrato con La Máquina.

“60 mil dólares”: Motagua recibe la notificación que lo sacude en el mercado de fichajes de Centroamérica

ver también

“60 mil dólares”: Motagua recibe la notificación que lo sacude en el mercado de fichajes de Centroamérica

Ahora ha dado el golpe definitivo, ha elegido su club para 2026 y se muda a Tegucigalpa luego de una disputa entre Olimpia y Motagua.

Ambos clubes querian los servicios de Rodríguez y es Motagua el que ha llegado a un “acuerdo verbal” como indica Carlos Ordóñez de TVC.

Motagua a un paso de concretar su nuevo fichaje

“Onán Rodríguez, a un paso de Motagua.

Acuerdo verbal con las Águilas.

Solo falta el finiquito para completar los detalles pendientes de la negociación”.

Diego Vázquez recibe la noticia que tanto estaba esperando y se confirma el gran salto ahora que es DT de Real Estelí: “Todo acordado”

ver también

Diego Vázquez recibe la noticia que tanto estaba esperando y se confirma el gran salto ahora que es DT de Real Estelí: “Todo acordado”

Para tapar la salida de Rodríguez, Jeaustin Campos llamó a Roberto ‘Pipo’ López, quién vivirá su segunda etapa con Real España.

Tweet placeholder
Publicidad

    Consulta nuestras últimas novedades en Google News

    Síguenos
    Lee también
    Tena pierde a un legionario a último momento
    Guatemala

    Tena pierde a un legionario a último momento

    Marvin Solano ficha en Firpo a un 5 veces campeón con Alajuelense
    Liga Deportiva Alajuelense

    Marvin Solano ficha en Firpo a un 5 veces campeón con Alajuelense

    José Giacone expone un problema que cometió Jafet Soto
    Costa Rica

    José Giacone expone un problema que cometió Jafet Soto

    Fuera de Saprissa: Kevin Jiménez confirma una nueva víctima de la limpieza
    Deportivo Saprissa

    Fuera de Saprissa: Kevin Jiménez confirma una nueva víctima de la limpieza

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    +18 jugar con responsabilidadColjuegos
    Better Collective Logo