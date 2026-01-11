“Acuerdo verbal”: Jeaustin Campos recibe el golpe definitivo y Real España lo pierde para la Concachampions 2026

Real España ha vivido un inicio de año movido en el mercado de fichajes. Salidas, llegadas y grandes contrataciones son las que ha hecho Jeaustin Campos para este 2026 donde va a competir en la Liga Nacional de Honduras y Concachampions.

A pesar de todo, Campos quería continuar contando con el segundo de Buba López, Onán Rodríguez, pero el arquero se rehusó a renovar su contrato con La Máquina.

Ahora ha dado el golpe definitivo, ha elegido su club para 2026 y se muda a Tegucigalpa luego de una disputa entre Olimpia y Motagua.

Ambos clubes querian los servicios de Rodríguez y es Motagua el que ha llegado a un “acuerdo verbal” como indica Carlos Ordóñez de TVC.

Motagua a un paso de concretar su nuevo fichaje

“Onán Rodríguez, a un paso de Motagua.

Acuerdo verbal con las Águilas.

Solo falta el finiquito para completar los detalles pendientes de la negociación”.

Para tapar la salida de Rodríguez, Jeaustin Campos llamó a Roberto ‘Pipo’ López, quién vivirá su segunda etapa con Real España.

