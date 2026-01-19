Es tendencia:
Ni Comunicaciones ni la MLS: el fichaje de Erick Puerto da un giro inesperado muy lejos de Concacaf

Parecía que todo estaba definido sobre el futuro de Erick Puerto. Pero ahora se dio a conocer un giro totalmente inesperado.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

El fichaje de Erick Puerto da un giro inesperado muy lejos de Concacaf
El fichaje de Erick Puerto da un giro inesperado muy lejos de Concacaf

Cuando todo parecía encaminado para que Erick Puerto diera el salto entre la MLS o en Comunicaciones, una propuesta económica inesperada llegó a última hora y cambió por completo el panorama.

La oferta, mucho más atractiva de lo previsto, obligó a replantear la decisión y puso en pausa un movimiento que ya se daba prácticamente por cerrado.

Ya lo miran desde Europa: el nuevo precio de Erick Puerto, el hondureño que Comunicaciones no pudo pagar y jugará en la MLS

Ya lo miran desde Europa: el nuevo precio de Erick Puerto, el hondureño que Comunicaciones no pudo pagar y jugará en la MLS

¿Cuál es la situación inesperada sobre Erick Puerto y su futuro?

Según adelantó el periodista Álvaro de la Rocha, Platense decidió frenar a última hora las negociaciones con Ventura County FC de la MLS Next Pro, cuando todo estaba listo para cerrar la cesión con cargo y opción de compra.

La operación se puso en pausa luego de que un agente le presentara al club una propuesta proveniente de Emiratos Árabes Unidos con cifras muy superiores a las esperadas.

Por lo que el miércoles quedó marcado como la fecha límite para definir el futuro del jugador, mientras el interés del equipo estadounidense comienza a enfriarse.

Con este panorama, el futuro del jugador quedó abierto y a la espera de una definición en las próximas horas, mientras Platense evalúa la conveniencia de las distintas propuestas sobre la mesa y Ventura County FC comienza a mirar otras alternativas ante la falta de certezas.

