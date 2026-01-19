Ni Comunicaciones ni la MLS: el fichaje de Erick Puerto da un giro inesperado muy lejos de Concacaf

Cuando todo parecía encaminado para que Erick Puerto diera el salto entre la MLS o en Comunicaciones, una propuesta económica inesperada llegó a última hora y cambió por completo el panorama.

La oferta, mucho más atractiva de lo previsto, obligó a replantear la decisión y puso en pausa un movimiento que ya se daba prácticamente por cerrado.

¿Cuál es la situación inesperada sobre Erick Puerto y su futuro?

Según adelantó el periodista Álvaro de la Rocha, Platense decidió frenar a última hora las negociaciones con Ventura County FC de la MLS Next Pro, cuando todo estaba listo para cerrar la cesión con cargo y opción de compra.

La operación se puso en pausa luego de que un agente le presentara al club una propuesta proveniente de Emiratos Árabes Unidos con cifras muy superiores a las esperadas.

Cuenta oficial de X del periodista Álvaro De La Rocha

Por lo que el miércoles quedó marcado como la fecha límite para definir el futuro del jugador, mientras el interés del equipo estadounidense comienza a enfriarse.

Con este panorama, el futuro del jugador quedó abierto y a la espera de una definición en las próximas horas, mientras Platense evalúa la conveniencia de las distintas propuestas sobre la mesa y Ventura County FC comienza a mirar otras alternativas ante la falta de certezas.