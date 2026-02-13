Salió por la puerta de atrás de Olimpia, se entregó a Dios y manda decir esto a Eduardo Espinel ya como figura de otro club: “Cometí muchos errores”

Edwin Solani Solano ha vuelto al fútbol, nunca se había ido, pero estaba en el olvido en el Olimpia. El jugador de 1.62 metros de altura ha vuelto a sentirse futbolista profesional con Platense.

En el juego por la jornada 5 del Clausura 2026, Solano fue figura ante Marathón anotando un doblete, uno de ellos de cabeza a pesar de su corta estatura.

ver también Pedro Troglio a la Bicolor: Francis Hernández toma rotunda postura sobre quién debe ser el próximo técnico de Honduras

Edwin dijo sentirse feliz por sus dos goles: “La verdad que agradecido con Dios, por la bendición que me dio de poder anotar un doblete después de tanto tiempo de estar inactivo. Y bueno, Dios me honra de esta manera en un partido con un equipo grande como lo es Marathón”.

Aquí fue donde aprovechó para darle un dardo a Eduardo Espinel, técnico que lo marginó en Olimpia y no le daba las oportunidades que el creía.

“Creo que el pasado fue algo de no tener continuidad, la verdad que siempre dije que quizá no era del agrado de la persona (Eduardo Espinel), pero bueno, estoy aquí en Platense con mucha humildad, lo afronto, con esas ganas, con esa revancha como lo decías y bueno, de aquí para adelante”.

Publicidad

Publicidad

Se convirtió a Dios y habla de su nueva vida

“Creo que uno como joven comete muchos errores, la verdad. La verdad que lo digo públicamente, en el pasado cometí muchos errores.

No estaba enfocado como lo estoy ahora, pero creo que Dios siempre da esas segundas oportunidades, creo que si uno se corrige, hace las cosas de la mejor manera, lo hace bien, entonces cosas buenas le van a pasar a uno.

Publicidad

ver también Jorge Benguché recibe la respuesta que nunca esperó desde México y Choco Lozano se mete en el medio

Como te digo, esta es una gran bendición. Yo siempre lo hablaba con mi familia que estar aquí en Platense es algo de Dios porque pude haberme ido fuera del país, como lo mencionaba antes para Costa Rica, pero creo que no estaba en las condiciones óptimas para poder ir a jugar ahí y bueno, opté por quedarme acá. Pude haber jugado en otro equipo de la liga, pero preferí quedarme en Platense”.

Publicidad

Además cerró diciendo que aprende cada día de Dios en un discipulado: “Ahí estamos, clases con el líder de la iglesia y todo eso. Vamos por buen camino”.