“Me gustaría estar en Olimpia”: el impensado técnico que se ofrece para reemplazar a Eduardo Espinel

Olimpia ha tenido un inicio de temporada turbio luego de conseguir la Copa 40 de su historia el pasado mes de enero. El Albo agarró una racha de solo una victoria en los siete últimos partidos.

Su último triunfo fue ante los Lobos de la UPNFM el 07 de febrero. Desde entonces, el León ha cosechado tres empates y misma cantidad de derrotas, algo inusual para los blancos.

Eduardo Espinel ha sido cuestionado por el bajo nivel de su equipo y todo lo apañe al calendario tan fuerte que tuvo con el duelo incluido contra el América donde fue eliminado de la Concachampions 2026.

No han sonado nombres para reemplazar al uruguayo, pero hay un entrenador que se ha postulado para tomar su puesto si Olimpia al final no decide continuar con el DT.

El técnico que postula para tomar a Olimpia si Eduardo Espinel sabe

En una entrevista con “Líderes, el Podcast”, Raúl Cáceres, actual técnico del Platense, dio a conocer que le gustaría tomar las riendas del León, en este o algún momento.

“Un segundo lugar es un fracaso, el entrenador de Olimpia ha cambiado el discurso, porque siento que está rendido, cuando quedó fuera en México, por qué lo viene a decir ahora, da lastima, me gustaría verlo en un equipo pequeño, a ver qué hace, porque cambia el discurso fácilmente”, señaló primero.

Y después argumentó: “Estar en Olimpia es un orgullo, me gustaría a mí estar en Olimpia, el fútbol se va muriendo porque los técnicos no queremos trabajar, queremos las cosas fáciles. Ver a Olimpia es un quinto lugar es atípico, no es normal”.

