Ya es oficial: Olimpia confirma las últimas dos víctimas de su limpieza tras el fichaje de Santiago Ramírez

Eduardo Espinel ha decidido no contar con ellos para el Clausura 2026 a pesar de que pertenecen a Olimpia. Ya desde el campeonato pasado les mostró que no son de su gusto personal.

Heber Jafet Núñez y Moisés Rodríguez no son parte del León y han decidido irse ambos al Platense de Puerto Cortés.

El torneo paso lo hicieron para el Génesis, pero ni su buen andar los hizo ser considerados por Eduardo Espinel que ya tiene a su favorito, Agustín Mulet, en ese puesto.

Platense ha sumado estos dos refuerzos sumados a los de Daniel Carter Bodden, Carlos Castellanos, Rembrant Flores, Robel Bernárdez y Yoel Castillo.

Las últimas salidas se dieron mientras se concretaba uno de los últimos fichajes, Santiago Ramírez, uruguayo que llega para jugar como extremo.

Olimpia dejó ir a sus dos últimas víctimas

Después de la salida de Heber y Moisés, Olimpia no tendría más bajas para el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Heber Jafet Núñez y Moisés Rodriguez llegan cedidos por parte del Olimpia al equipo que dirige Raúl Cáceres para el Torneo Clausura 2026.

Ambos jugadores son propiedad de Olimpia y la temporada anterior lo hicieron en el Génesis PN que dirige Fernando Mira. Su vínculo con los selacio es por un año, los dos próximos torneos.

Moisés Rodríguez en Genesis el Torneo Anterior:

8 Partidos Jugados

368 Minutos Disputados

O Goles

1 Asistencia

Heber Jafet Núñez en Genesis el Torneo Anterior: