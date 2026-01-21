“Le dio palabra”: todo Motagua consternado con el inesperado giro de último momento de Henry Figueroa

Henry Figueroa, ex Motagua y Alajuelense, decidió renovar su contrato con Marathón. El defensor es una de las piezas claves del equipo que dirige Pablo Lavallén.

Lo que pocos sabían es la historia de cómo llegó a extender su vínculo y cómo “jugó con Motagua”, al menos así lo cuenta Gustavo Roca.

El periodista hondureño dio a conocer detalle a detalle cómo Figueroa dejó plantado a Motagua en el mercado e incluso lo hizo perder otro fichaje.

Henry Figueroa jugó con Motagua en el mercado de fichajes

“La utilizada que le pegó Henry Figueroa a Motagua ha sido MONUMENTAL. Apoyándose del “amor” que decía tenerle al Ciclón Azul los utilizó para sacarle más plata al Marathón por la renovación.

Le dio palabra a Motagua, les pidió tiempo, les dijo que después de la final, luego no contestaba el teléfono y al final cuando tenía lo que quería se fue a Marathón a mostrar la oferta para conseguir un incremento sustancial para alargar el convenio.

Motagua le consiguió lo que le pedía en prima y salario. Pero con ello fue donde Mario Berríos y a la directiva de Marathón y el monstruo verde demostró su PODERÍO ECONÓMICO y le renovó.

Dejo al ciclón azul a la deriva sin él y sin José García. Así es el mercado de fichajes… lo de Figueroa Alonzo no fue ético, pero es válido ya que es oferta y demanda…”.

“Henry Figueroa renueva su contrato con nuestra institución y continuará defendiendo la camiseta verdolaga”, escribió el club verdolaga en sus cuentas de redes sociales oficiales.

Todo indica que Figueroa renovó por por dos años con Marathón y que buscará ganar la décima copa del verde en Honduras. Su contrato es hasta 2028.

