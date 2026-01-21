Es tendencia:
Honduras

“Le dio palabra”: todo Motagua consternado con el inesperado giro de último momento de Henry Figueroa

Se ha contado la historia de cómo se movió el nombre de Henry Figueroa en el mercado de fichajes.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Henry Figueroa se metió a nueva polémica y esto ha pasado.
Henry Figueroa, ex Motagua y Alajuelense, decidió renovar su contrato con Marathón. El defensor es una de las piezas claves del equipo que dirige Pablo Lavallén.

Lo que pocos sabían es la historia de cómo llegó a extender su vínculo y cómo “jugó con Motagua”, al menos así lo cuenta Gustavo Roca.

El periodista hondureño dio a conocer detalle a detalle cómo Figueroa dejó plantado a Motagua en el mercado e incluso lo hizo perder otro fichaje.

Henry Figueroa jugó con Motagua en el mercado de fichajes

“La utilizada que le pegó Henry Figueroa a Motagua ha sido MONUMENTAL. Apoyándose del “amor” que decía tenerle al Ciclón Azul los utilizó para sacarle más plata al Marathón por la renovación.

Le dio palabra a Motagua, les pidió tiempo, les dijo que después de la final, luego no contestaba el teléfono y al final cuando tenía lo que quería se fue a Marathón a mostrar la oferta para conseguir un incremento sustancial para alargar el convenio.

Motagua le consiguió lo que le pedía en prima y salario. Pero con ello fue donde Mario Berríos y a la directiva de Marathón y el monstruo verde demostró su PODERÍO ECONÓMICO y le renovó.

Dejo al ciclón azul a la deriva sin él y sin José García. Así es el mercado de fichajes… lo de Figueroa Alonzo no fue ético, pero es válido ya que es oferta y demanda…”.

“Henry Figueroa renueva su contrato con nuestra institución y continuará defendiendo la camiseta verdolaga”, escribió el club verdolaga en sus cuentas de redes sociales oficiales.

Todo indica que Figueroa renovó por por dos años con Marathón y que buscará ganar la décima copa del verde en Honduras. Su contrato es hasta 2028.

