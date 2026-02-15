Mientras Heung-Min Son tiene un salario de 11.2 millones de dólares, este es el valor de toda la plantilla de Real España

Los Ángeles FC van a enfrentar a Real España en la ida de la primera ronda de la Concachampions 2026. La Máquina recibe a los nortemaricanos el martes 17 de febrero.

Una de las grandes estrellas que estará para el cotejo que disputará en el estadio Morazán de San Pedro Sula es Heung-Min Son.

ver también En Alajuelense nunca le pasó: Henry Figueroa vive lo impensado en Honduras y es humillado por este motivo

El coreano es el gran líder de los angelinos que quiere despachar al Real España de Jeaustin Campos y dejar sin representantes a Honduras.

Son tras su fichaje por Los Angeles FC (LAFC) en 2025, se convirtió en uno de los jugadores mejor pagados de la MLS, con una compensación garantizada de aproximadamente 11,2 millones de dólares anuales. Esta cifra lo sitúa como el segundo jugador mejor pagado de la liga, solo por detrás de Lionel Messi.

Así se divide el salario de Heung-Min Son en LAFC

Compensación Total: Son percibe alrededor de $11,15 a $11,2 millones de dólares anuales.

Salario Base: El desglose sitúa su salario base por encima de los 10 millones de dólares por temporada.

Récord: Se reportó que el acuerdo para su llegada rompió récords dentro de la MLS.

Posición: Es el jugador franquicia del equipo.

ver también Real España vs. LAFC: Jeaustin Campos deja un recado a Concacaf y no gustará mucho al Olimpia

Una locura lo que cuesta el norteamerica. Ahora lo vamos a comprar con el precio total que tiene la plantilla de Real España, según datos de Transfermarkt.

Publicidad

Publicidad

¿Qué valor tiene todo Real España comparado al salario que gana Heung-Min Son?

Según datos de la página especializada, se estima que el valor de La Máquina, se estima en aproximadamente 4.60 millones de euros (5,457,670 millones dólares).

Real España tiene una edad promedio de 25.7 años. El jugador con mayor valor de La Máquina se reparte entre varios, ya que los siguientes jugadores cuestan 300 mil euros (355 mil dólares). Estos son: Daniel Aparecio, Anfronit Tatum, Jhow Benavídez y Darixon Vuelto.