No hay marcha atrás: Marathón tomó firme decisión con Pablo Lavallén tras el castigo en Honduras

Como era de esperarse, el Marathón ha sacado un comunicado oficial luego del castigo que recibió Pablo Lavallén por parte de la Comisión de Disciplina de la Liga Nacional de Honduras.

Cuatro partidos son los que el DT no se podrá sentar en el banquillo y deberá pagar una multa de 20 mil lempiras.

Marathón ha mostrado su firme postura con el DT y ratifica que seguirá como su entrenador lo que resta de campeonato. La confianza es total.

Además, hablaron que están en contra de la decisión de la Comisión de Disciplina y consideran injusta la valoración efectuada.

¿Qué dice el comunicado de Marathón a la Liga Nacional de Honduras?

El Club Deportivo Marathón expresa públicamente su respaldo total al profesor

Pablo Lavallén, Director Técnico de nuestra institución, ante la resolución emitida

por la Comisión Nacional de Disciplina correspondiente a la Jornada 4 del Torneo

Clausura 2025-2026.



1. Reafirmamos nuestra confianza en el profesor Lavallén. Sostenemos que sus

manifestaciones se realizaron desde la convicción y la buena fe, y que no faltó a la

verdad. Es de conocimiento público que los hechos que señaló han sido

ampliamente discutidos y reconocidos en el entorno futbolístico.

2. Consideramos injusta la valoración efectuada por la Comisión de Disciplina,

particularmente en lo relativo a la sanción impuesta al profesor Lavallén, a quien se le establece un total de cuatro (4) partidos/jornadas de suspensión, además de

otras medidas accesorias.

A criterio del Club, lo que correspondía era la sanción ordinaria derivada de la

expulsión (dos partidos) y, en el peor de los casos, un (1) partido adicional por el

tono de sus declaraciones; no obstante, se impuso una sanción más gravosa.

3. En resguardo de la institucionalidad y de nuestros derechos, el Club Deportivo

Marathón hará valer su derecho de interponer el Recurso de Apelación ante la

Comisión de Apelaciones, conforme lo establece la misma resolución.

4.Asimismo, el Club se reserva el derecho de ejercer cualquier otra acción que

resulte necesaria para salvaguardar los derechos e intereses del Club Deportivo

Marathón, su cuerpo técnico y sus profesionales, en el marco del debido proceso y las normas aplicables.

El Club se encuentra firme con la exigencia de criterios uniformes, decisiones

responsables y ahora con garantías de justicia deportiva.

