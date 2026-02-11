No hay marcha atrás: Marathón tomó firme decisión con Pablo Lavallén tras el castigo en Honduras

Como era de esperarse, el Marathón ha sacado un comunicado oficial luego del castigo que recibió Pablo Lavallén por parte de la Comisión de Disciplina de la Liga Nacional de Honduras.
Cuatro partidos son los que el DT no se podrá sentar en el banquillo y deberá pagar una multa de 20 mil lempiras.
Marathón ha mostrado su firme postura con el DT y ratifica que seguirá como su entrenador lo que resta de campeonato. La confianza es total.
Además, hablaron que están en contra de la decisión de la Comisión de Disciplina y consideran injusta la valoración efectuada.
¿Qué dice el comunicado de Marathón a la Liga Nacional de Honduras?
El Club Deportivo Marathón expresa públicamente su respaldo total al profesor
Pablo Lavallén, Director Técnico de nuestra institución, ante la resolución emitida
por la Comisión Nacional de Disciplina correspondiente a la Jornada 4 del Torneo
Clausura 2025-2026.
1. Reafirmamos nuestra confianza en el profesor Lavallén. Sostenemos que sus
manifestaciones se realizaron desde la convicción y la buena fe, y que no faltó a la
verdad. Es de conocimiento público que los hechos que señaló han sido
ampliamente discutidos y reconocidos en el entorno futbolístico.
2. Consideramos injusta la valoración efectuada por la Comisión de Disciplina,
particularmente en lo relativo a la sanción impuesta al profesor Lavallén, a quien se le establece un total de cuatro (4) partidos/jornadas de suspensión, además de
otras medidas accesorias.
A criterio del Club, lo que correspondía era la sanción ordinaria derivada de la
expulsión (dos partidos) y, en el peor de los casos, un (1) partido adicional por el
tono de sus declaraciones; no obstante, se impuso una sanción más gravosa.
3. En resguardo de la institucionalidad y de nuestros derechos, el Club Deportivo
Marathón hará valer su derecho de interponer el Recurso de Apelación ante la
Comisión de Apelaciones, conforme lo establece la misma resolución.
4.Asimismo, el Club se reserva el derecho de ejercer cualquier otra acción que
resulte necesaria para salvaguardar los derechos e intereses del Club Deportivo
Marathón, su cuerpo técnico y sus profesionales, en el marco del debido proceso y las normas aplicables.
El Club se encuentra firme con la exigencia de criterios uniformes, decisiones
responsables y ahora con garantías de justicia deportiva.