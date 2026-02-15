En Alajuelense nunca le pasó: Henry Figueroa vive lo impensado en Honduras y es humillado por este motivo

El fútbol de Honduras ha dejado una imagen que quedará marcada en la carrera de Henry Figueroa, el ex jugador de Alajuelense lo sufrió este domingo.

Y es que en la previa del Motagua vs Marathón por la jornada 5 de la Liga Nacional de Honduras en su Clausura 2026, el defensor fue humillado.

Si, por una afición de la cual lo quiso mucho. Los aficionados del Ciclón Azul, enojados con Henry porque no quiso volver al club, hicieron esto.

¿Qué pasó con Henry Figueroa?

Motagua buscó en el pasado mercado que Henry Figueroa volviera al club, pero el jugador solos habría utilizado para que Marathón le hiciera un mejor contrato, el cual decidió renovar.

Ante esto y en la vista del Verde a Tegucigalpa, “La Revo”, popular barra de Motagua se fueron a recibir el bus del equipo visitante y tiraron billetes con la cara de Henry.

Un gesto muy llamativo que calienta la previa del duelo de dos equipos que están urgidos de campeonatos. Otra de las burlas fue que Marathón no ha podido llegar a su décima copa ni en su año de Centenario.

Así recibieron a Henry Figueroa los de Motagua

Henry Figueroa jugó con Motagua en el mercado de fichajes

“La utilizada que le pegó Henry Figueroa a Motagua ha sido MONUMENTAL. Apoyándose del “amor” que decía tenerle al Ciclón Azul los utilizó para sacarle más plata al Marathón por la renovación.

Le dio palabra a Motagua, les pidió tiempo, les dijo que después de la final, luego no contestaba el teléfono y al final cuando tenía lo que quería se fue a Marathón a mostrar la oferta para conseguir un incremento sustancial para alargar el convenio.

Motagua le consiguió lo que le pedía en prima y salario. Pero con ello fue donde Mario Berríos y a la directiva de Marathón y el monstruo verde demostró su PODERÍO ECONÓMICO y le renovó.

El periodista hondureño, Gustavo Roca, dio a conocer detalle a detalle cómo Figueroa dejó plantado a Motagua en el mercado e incluso lo hizo perder otro fichaje.

