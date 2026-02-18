“No le meten huevos”: es uno de los más queridos en Real España y atiza de forma rotunda contra Jeaustin Campos en Honduras

Kevin Hernández, exportero de Real España, no se anduvo con rodeos para atizar contra el club aurinegro que dirige Jeaustin Campos; esto tras la aparatosa derrota ante Los Ángeles FC en el estadio Morazán.

Hernández es uno de los jugadores más queridos por la afición aurinegro por su destacado pasado por el club y sus palabras representan el sentir de la afición de Real España.

ver también Fue el gran señalado por Jeaustin Campos y rompe el silencio tras la paliza en Concacaf ante LAFC: “El árbitro decidió”

El exjugador aseguró que para él era inimaginable una goleada de 1-6, ya que esperaba que La Máquina diera la cara por Honduras en la Concachampions 2026.

“Nunca pensé que le iban a meter seis goles. La verdad que miraba a Real España dar la cara por Honduras, por la institución que es muy grande y debe representarse como se debe. Estar peleando cosas importantes”, comenzó diciendo el exportero hondureño.

Las palabras de Kevin Hernández

Posteriormente atizó con todo y manifestó que cuando él jugaba en el club los aficionados pedían que “pusiera huevos”, pero en esta ocasión hasta en las graderías los superó el LAFC.

ver también “Más plata”: Entrenador de LAFC sentencia a Real España y deja recado a la liga de Honduras

“Vi muchos jugadores que no le meten huevos como me gritaban cuando yo estaba en el terreno de juego. Hasta la afición, cantaba más la de LAFC que los aurinegros. El Real España tiene que mostrar otra cara. El Real España prácticamente está eliminado”, dijo Hernández a el Var de la 12.

Publicidad